ATP Finals 2026, Carlos Alcaraz per sfatare un digiuno storico per la Spagna. Nemmeno Rafael Nadal le ha mai vinte

Carlos Alcaraz arriva alle ATP Finals con l’obiettivo, dichiarato o no, di vincerle per la prima volta. Lo spagnolo ha partecipato fin dal 2023 all’evento dei migliori 8 di fine anno, ma fino a questo momento non ha avuto particolare fortuna. O meglio, nel 2025 è andato vicino ad averla, solo che in finale si è trovato dall’altra parte della rete il grande rivale (e assente di quest’anno), Jannik Sinner, che è tuttora l’unico giocatore ad aver vinto due volte il torneo senza mai perdere set.

Il murciano tenta di diventare il terzo spagnolo a vincere il torneo che un tempo era noto come il Masters. E tra i due precedenti non c’è Rafael Nadal. Il mancino di Manacor, infatti, con il torneo di fine anno ha sempre avuto un rapporto non felicissimo (a dir la verità anche con le condizioni indoor in generale: ci ha vinto due soli tornei, a Madrid 2005 prima del cambio di superficie e a San Paolo 2013, dove però si parlava di terra indoor, dunque del suo terreno). 11 partecipazioni, mai un successo: due finali nel 2010 e 2013, perse l’una da Roger Federer e l’altra da Novak Djokovic, quattro semifinali e cinque eliminazioni nella fase a gironi per l’uomo che, altrimenti, ha vinto quasi tutto (e più di tutto sul mattone tritato).

Nel complesso sono stati finora sette gli spagnoli a raggiungere la finale delle Finals, o del Masters secondo la consuetudine pre-2009. Una ne conta Alcaraz, due Nadal, e di queste abbiamo già parlato. Per la prima bisogna tornare indietro fino al 1976, a Houston, quando Manuel Orantes, che nel 1975 si tolse lo sfizio di battere Jimmy Connors in finale agli US Open, uscì vincitore da un’edizione particolarissima battendo in finale il polacco Wojciech Fibak (noto anche e soprattutto col nome Wojtek) al termine di una lunga battaglia durata cinque set: 5-7 6-2 0-6 7-6(1) 6-1. E dire che Fibak, in semifinale, era riuscito a battere nientemeno che Guillermo Vilas.

Nel 1998, a Hannover, addirittura, la finale fu completamente spagnola, un fatto che non si è mai più ripetuto. Nondimeno, solo due volte si era verificata una finale “monomarca” nel torneo, e solo un’altra volta sarebbe poi accaduto, e sempre con le stelle e strisce degli Stati Uniti coinvolte. Questa volta, però, fu diverso: dopo una serie di vicende della fase a gironi, Alex Corretja riuscì a battere Pete Sampras al tie-break del terzo set, e sempre sul filo di lana del parziale decisivo Carlos Moya sconfisse Tim Henman, il britannico a cui è sempre mancato un nonnulla per arrivare ai suoi grandi obiettivi. La finale fu anche molto particolare, perché Corretja non venne dominato come nell’ultimo atto del Roland Garros, dove Moya si impose in tre set facili. Anzi, ne rimontò due di svantaggio: 3-6 3-6 7-5 6-3 7-5 per la più grande gioia della carriera del nativo di Barcellona.

Di lì in avanti altri due spagnoli, prima di Nadal e Alcaraz, hanno raggiunto la finale nel torneo. Nel 2002, a Shanghai, ci riuscì Juan Carlos Ferrero, in quelli che erano i suoi migliori anni, ma trovò Lleyton Hewitt anch’egli nella fase più importante della carriera, quella da numero 1: finì 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4 per “Rusty”. Infine, nel 2007, di nuovo a Shanghai, toccò a David Ferrer, che però non poté nulla contro l’uomo dei Big 3 che mai è riuscito a battere, Roger Federer. Fu un 6-2 6-3 6-2 nettissimo, con lo svizzero che peraltro aveva già eliminato Nadal in semifinale (cosa accaduta anche nel 2006).