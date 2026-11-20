Simone Bolelli ed Andrea Vavassori chiudono il loro sodalizio agonistico con una sconfitta: alle ATP Finals di Torino gli azzurri, già eliminati, vengono sconfitti anche nella terza giornata del Gruppo Mark Woodforde. La coppia italiana cede il passo ai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, già certi del primo posto, che si impongono con lo score di 6-7 (4) 7-6 (3) [10-7] in un’ora e 55 minuti di gioco. Domani in semifinale i teutonici affronteranno i transalpini Theo Arribage ed Albano Olivetti.

Nel primo set i servizi sono dominanti: nei primi nove game appena due punti, uno per parte, vengono vinti in risposta. Nei rimanenti tre game la musica non cambia, e nel complesso si arriva sul 6-6 con 36 punti andati alla coppia in battuta sui 42 giocati. Si va al tiebreak: Bolelli e Vavassori si portano sul 2-0, ma subito vengono ripresi sul 2-2. Il parziale si decide sul 4-4, quando gli azzurri ottengono il minibreak, allungano sul 5-4, e con i due servizi a disposizione incamerano la prima frazione sul 7-4 dopo 42 minuti.

Nella seconda partita il canovaccio cambia completamente: in apertura break a trenta della coppia tedesca, ma al deciding point del secondo gioco arriva il controbreak degli azzurri, i quali nel terzo game salvano due palle break ed al punto decisivo trovano il 2-1. Dal 30-30 del quarto game si apre una striscia di 11 punti consecutivi vinti al servizio, poi dal settimo gioco si arriva fino al 6-6 con otto punti vinti in risposta, ma, senza ulteriori break point, l’epilogo è nuovamente al tiebreak. A rompere l’equilibrio è il minibreak che la coppia teutonica ottiene sul 2-1, che proietta i tedeschi sul 3-1, poi Krawietz e Puetz dal 3-2 allungano ulteriormente sul 6-2, procurandosi 4 set point. Alla seconda occasione la coppia tedesca riequilibra l’incontro chiudendo sul 7-3 in 58 minuti.

Nel match tiebreak Bolelli e Vavassori scappano sul 2-0, ma i tedeschi reagiscono ed infilano 4 punti, cambiando campo sul 4-2. Gli azzurri accorciano sul 3-4, ma i teutonici vincono entrambi i successivi punti al servizio e scappano sul 6-3. Un nuovo minibreak in favore di Krawietz e Puetz permette loro di allungare sul 7-4, ma la coppia italiana vince un punto in risposta e si gira ancora sul 5-7. Dal 5-8 gli azzurri accorciano fino al 7-8, ma a seguire i tedeschi si procurano due match point sul 9-7, centrando il successo sul 10-7 dopo un quarto d’ora di gioco.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo: la coppia teutonica vince 83 punti contro i 75 degli azzurri, sfruttando una delle tre palle break avute a disposizione e cancellandone una delle due concesse alla coppia italiana. I tedeschi sono più efficaci con la prima di servizio, con cui ottengono l’85% dei punti, contro il 73% di Bolelli e Vavassori, i quali però fanno meglio con la seconda, 71%-56%.