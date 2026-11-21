La finale del torneo di doppio alle ATP Finals 2026 a Torino vedrà protagoniste le coppie Marcelo Arevalo/Mate Pavic e Theo Arribage/Albano Olivetti. Sia per il duo formato dal salvadoregno ed il croato sia per i due transalpini ci sarà la possibilità di scrivere il loro nome nell’albo d’oro del torneo.

Sono state due semifinali decisamente emozionanti. Partendo già dalla prima con Arevalo/Pavic che hanno sconfitto al super tie-break con il punteggio di 7-6 6-7 10-7 dopo due ore e dodici minuti di gioco il duo formato dall’americano Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski. Un primo set vinto al tie-break da Arevalo/Pavic per 12-10 dopo aver annullato tre set point; mentre nel secondo sono Harrison/Skupski a far loro il tie-break per 9-7, cancellando anche un match point. Al super tie-break le quarte teste di serie si sono poi imposte per 10-7.

Incredibile anche la seconda semifinale con la clamorosa vittoria di Arribage/Olivetti, che hanno battuto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 12-10 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una partita folle con le due coppie che si sono divise i set al tie-break, ma con i tedeschi capaci di rimontare da 3-6 annullando tre match point. Al super tie-break, però, sono i francesi ad annullare tre palle match, rimontando sotto 9-6 e vincendo poi clamorosamente 12-10.

RISULTATI DOPPIO MASCHILE ATP FINALS 2026

Arevalo/Pavic (Esa/Cro) b. Harrison/Skupski (Usa/Gbr) 7-6 6-7 10-7

Arribage/Olivetti (Fra/Fra) b. Krawietz/Puetz (Ger/Ger) 7-6 6-7 12-10