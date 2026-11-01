ATP Basilea 2026, Vacherot rimonta Lehecka e conquista il 2° titolo in carriera

Due finali in carriera e due vittorie. Dopo l’incredibile successo dello scorso anno a Shanghai, anche in questo 2026 e sempre sul finire della stagione Valentin Vacherot ha conquistato il suo secondo titolo della carriera, trionfando nell’ATP 500 di Basilea. Una vittoria arrivata in rimonta contro il ceco Jiri Lehecka in tre set con il punteggio di 2-6 6-3 6-3 dopo un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Rimpianti sicuramente per Lehecka, che è alla sua seconda finale persa nel giro di un mese dopo quella a Tokyo contro Carlos Alcaraz.

Un match che era anche iniziato bene per Lehecka. Infatti il numero 21 del mondo stava dominando nel primo set, portandosi avanti sul 4-1 con doppio break di vantaggio in suo favore. Vacherot ha recuperato uno dei due break di svantaggio nel sesto gioco, ma nel game successivo ha perso nuovamente il servizio a zero, con Lehecka che si è preso la prima frazione sul 6-2.

La svolta del match arriva nel terzo gioco del secondo set, quando Vacherot riesce a cancellare due palle break e poi nel game successivo è lui a strappare il servizio all’avversario. Un break fondamentale per il monegasco, che finalmente si mette in partita. Nel nono gioco, però, Lehecka si procura due palle per il controbreak, ma Vacherot le annulla e va a chiudere il secondo set sul 6-3.

L’inerzia della partita è completamente girata ed infatti Vacherot ottiene subito il break in apertura. Lehecka prova a rimanere incollato al match e si crea anche un’occasione nel sesto gioco, ma non riesce a sfruttarla e Vacherot resta avanti 4-2. Il monegasco ottiene poi il break nel nono game, chiudendo al primo match point sul 6-3 e festeggiando così la vittoria a Basilea.