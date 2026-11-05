Atletica, svelato il calendario del World Indoor Tour: 8 tappe gold in sale, selezionate le discipline. E il bonus in dollari…

World Athletics ha annunciato il fitto calendario di appuntamenti al coperto per la prossima stagione. Sono previsti quattro livelli di importanza per i 74 eventi comunicati dalla Federazione Internazionale, che ci terranno compagnia tra gennaio e marzo. Il World Indoor Tour proporrà otto tappe gold (il massimo circuito in sala), 25 eventi silver, 14 prove bronze e 27 challenger tra Europa, Nord America e Asia. Non è prevista la rassegna iridata, si disputeranno gli Europei a inizio marzo in quel di Valencia.

Il calendario è stato svelato qualche settimana dopo la Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante all’aperto. Si incomincerà il prossimo 27 gennaio a Belgrado (Serbia) e si proseguirà con un filotto di quattro appuntamenti in cinque giorni a inizio febbraio: il 2 a Ostrava (Cechia), il 4 a Madrid (Spagna), il 6 a Boston (USA) e il 7 a Karlsruhe (Germania).

La settimana dopo andrà in scena il trittico conclusivo: il 10 febbraio a Lievin (Francia), il 13 febbraio a New York (USA) e il 14 febbraio a Torun (Polonia). Per il 2027 le discipline di gold level saranno: 60 metri, 800 metri, 3000 metri, salto con l’asta, salto triplo, getto del peso per le donne; 400 metri, 1500 metri/miglio, 60 ostacoli, salto in alto, salto in lungo per gli uomini.

Per queste specialità verranno assegnati dei punti in ogni meeting (10 per la vittoria, 7 per il secondo posto, 5 per la terza piazza, 3 per il quarto posto) e per ogni atleta verranno conteggiati i tre migliori risultati: il primo in classifica al termine degli otto eventi riceverà un bonus di 10.000 dollari statunitensi e una wild card per i prossimi Mondiali Indoor, previsti a Odisha (India) nel 2028.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA 2027 (LIVELLO GOLD)

27 gennaio Belgrado (Serbia)

2 febbraio Ostrava (Cechia)

4 febbraio Madrid (Spagna)

6 febbraio Boston (USA)

7 febbraio Karlsruhe (Germania)

10 febbraio Lievin (Francia)

13 febbraio New York (USA)

14 febbraio Torun (Polonia)