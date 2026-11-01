Atletica, si spegne a 34 anni Ciara Mageean: fu campionessa europea a Roma 2024

Il mondo dell’atletica leggera è in lutto per la prematura scomparsa di Ciara Mageaan, deceduta a soli 34 anni dopo aver vissuto una carriera di alto livello. “Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari“, si legge nell’annuncio comparso stamattina sui profili social dell’irlandese.

L’atleta aveva reso nota la sua malattia nel luglio del 2025, raccontando la sua nuova vita nel libro “My Greatest Race”. Mageean è stata una delle migliori interpreti del mezzofondo europeo dell’ultimo decennio, avendo raccolto nel complesso quattro medaglie continentali (tra outdoor e indoor) sempre sulla distanza dei 1500 metri tra cui la perla dell’oro conquistato a Roma nel 2024.

L’irlandese vanta anche un quarto posto ai Mondiali di Budapest 2023, quando si fermò a soli sei decimi dal podio iridato, mentre il suo primato personale sui 1500 arrivò poche settimane più tardi a Bruxelles in 3’55″87, un crono che la mantiene tutt’oggi nella top10 delle liste europee all-time della specialità. Il grande rimpianto di Ciara fu quello di non poter partecipare per infortunio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dopo aver trionfato agli Europei in Italia.