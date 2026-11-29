A Prosecco a Sgonico (Trieste) si è svolta la 51ma edizione della Carsolina Cross, gara indicativa come selezione in vista degli Europei del 13 dicembre a Belgrado: per la categoria senior la prova si è svolta sulla distanza di 7.5 km sia che per gli uomini che per le donne.

Nella gara maschile successo del burundese Tharcisse Nizigiyimana (Atl. Prato), che si impone in 23’22”, andando a precedere l’ugandese Thomas Cheptoyek, secondo in 23:23, mentre sale sul gradino più basso del podio l’azzurro Nicolò Bedini (Gp Parco Alpi Apuane), terzo con lo stesso crono dell’ugandese.

Si ferma ai piedi del podio Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), quarto in 23’27”, davanti ad Enrico Vecchi (Atl. Casone Noceto), quinto in 23’40”. Sesto posto per Sebastiano Parolini (Ga Vertovese) in 23’55”, più staccato Roberto Giacomotti (Sport Project Vco), settimo in 24’13”.

Nella gara femminile trionfa Federica Zanne (Esercito), che vince bruciando al fotofinish la gemella Giulia Zanne (Atl. Brescia 1950), con entrambe accreditate del crono di 27’28”. Terzo posto per Sara Gandolfi, con il tempo di 28’07”, mentre si ferma ai piedi del podio Joyce Mattagliano (Atl. Brugnera Friulintagli), quarta in 28’40”.

CLASSIFICA MASCHILE

1 2229 Nizigiyimana, Tharcisse M 2005 PM ATLETICA PRATO 23:22 3:06

2 2345 Cheptoyek, Thomas M UGA 2008 JM Uganda 23:23 3:06

3 2115 Bedini, Nicolo’ M ITA 2002 SM G.P. PARCO ALPI APUANE 23:23 3:07

4 2228 Chiappinelli, Yohanes M ITA 1997 SM CARABINIERI 23:27 3:07

5 2064 Vecchi, Enrico M ITA 2000 SM ATLETICA CASONE NOCETO 23:40 3:09

6 2227 Parolini, Sebastiano M ITA 1998 SM G. ALPINISTICO VERTOVESE 23:55 3:11

7 2165 Giacomotti, Roberto M ITA 1999 SM SPORT PROJECT VCO 24:13 3:13

8 2231 Chelogoi, Daniel Kiprotic M 2008 JM ATLETICA CASONE NOCETO 24:25 3:15

9 2022 Belghiti, Mustafa’ M 1998 SM ASD SICILIA RUNNING TEAM 24:28 3:15

10 2098 Giacobazzi, Alessandro M ITA 1996 SM C.S. AERONAUTICA MILITARE 24:31 3:16

CLASSIFICA FEMMINILE

1 2100 Zanne, Federica F ITA 1997 SF C.S. ESERCITO 27:28 3:39

2 2041 Zanne, Giulia F ITA 1997 SF ATL. BRESCIA 1950 27:28 3:39

3 2161 Gandolfi, Sara F ITA 2002 SF PRO SESTO ATL. CERNUSCO 28:07 3:44

4 2030 Mattagliano, Joyce F ITA 1994 SF ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 28:40 3:49

5 2089 Dentis, Arianna F ITA 2000 SF ATLETICA SALUZZO 28:46 3:50

6 2160 Annoni, Francesca F ITA 2000 SF PRO SESTO ATL. CERNUSCO 28:53 3:50