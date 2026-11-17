L’Italia è tra le sei finaliste selezionate da World Athletics per il Premio di Miglior Federazione di Atletica al mondo per l’anno che volge al termine. La Fidal è rientrata nel ristretto novero delle realtà che si contenderanno il prestigioso riconoscimento, il quale verrà poi ufficialmente assegnato in occasione della serata di Gala organizzata per domenica 29 novembre a Montecarlo.

Il premio viene assegnato a una Federazione che si è distinta per i risultati ottenuti nel corso dell’anno e che, di conseguenza, ha contribuito in modo positivo alla crescita e alla visibilità di questo sport. Le federazioni finaliste sono state candidate da ciascuna delle sei associazioni continentali (European Athletics ha dunque scelto l’Italia). Le avversarie dell’Italia saranno gli USA (vincitori nel 2024), l’Argentina, il Botswana, la Nuova Zelanda e la Corea del Sud.

World Athletics descrive la FIDAL in questo modo nella motivazione della nomination: “La Federazione Italiana ha vissuto un 2026 straordinario, durante il quale ha conquistato il primo posto sia nel medagliere che nella classifica a punti agli Europei di Birmingham. La sua forza si è manifestata nelle discipline di fondo, marcia, salti, lanci e staffette, tra cui la doppietta di Nadia Battocletti nei 5.000 e nei 10.000 metri e la vittoria della staffetta 4×400 m maschile. L’ampiezza del sistema agonistico nazionale italiano è notevole, con 2.932 società, 249.574 atleti tesserati, 55.192 corridori amatoriali e quasi 97.000 atleti tesserati di età compresa tra i 4 e i 15 anni“.

Si prosegue: “La Federazione sostiene inoltre un fitto calendario agonistico e conta 9.537 allenatori certificati e 4.173 ufficiali tecnici. La Federazione ha rafforzato la formazione degli allenatori e il coordinamento regionale, ha ampliato la propria presenza digitale e la copertura televisiva in chiaro, ha sviluppato partnership commerciali e ha portato avanti i preparativi per ospitare importanti eventi europei“. Arriverà una parziale consolazione dopo la mancata assegnazione dell’organizzazione dei Mondiali?