Atletica
Atletica, definita la sede dei Campionati Italiani indoor 2027: gradita novità
Lo scorso mercoledì 25 novembre, nel corso del Consiglio Federale della FIDAL, è stata assegnata l’organizzazione dei Campionati Italiani indoor 2027, che per la prima volta si disputeranno nel Sud Italia, nel fine settimana del 20 e 21 febbraio.
La sede prescelta sarà il PalaRicciardi di Taranto, struttura inaugurata la scorsa estate per ospitare i Giochi del Mediterraneo, dove però si disputarono le competizioni di scherma. Si scende a sud di Roma per la prima volta dall’istituzione di questa manifestazione, avvenuta nel 1970.
Assegnati, invece, al PalaCasali di Ancona i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor del 6-7 febbraio, quelli Allievi del 13-14 febbraio, e quelli Master del 5-7 marzo, infine i Campionati Italiani giovanili di prove multiple si svolgeranno a Padova il 27-28 febbraio.
La Festa del Cross andrà in scena a Notaresco il 27-28 febbraio, mentre ancora a Taranto si terranno anche i Campionati Italiani di prove multiple indoor Master ed il Campionato invernale di lanci Master del 6-7 febbraio, infine i Campionati Italiani invernali di lanci si svolgeranno a Terni il 27-28 febbraio.
I titoli italiani della maratona di marcia verranno assegnati a Santa Maria al Bagno il 24 gennaio, mentre quelli di mezza maratona di marcia ad Imola il 21 marzo, infine ad Imperia saranno in programma i Campionati Italiani di cross Master del 14 febbraio.