Atletica, D’Alessandro squalificata ad un passo dalla medaglia. Crisci quarto nei 400hs alle Olimpiadi Giovanili

Va in archivio con un bilancio in chiaroscuro per i colori azzurri la terza e ultima giornata di gare dell’atletica alle Olimpiadi Giovanili 2026, quarta edizione estiva della manifestazione a cinque cerchi riservata agli under 18 che torna nella versione estiva (per la prima volta in Africa) dopo un’assenza di otto anni dovuta alla pandemia e a rinvii vari.

Quarto posto di spessore e progresso di 22 centesimi per Davide Crisci, che ha firmato il nuovo personale con 51.66 nei 400hs (con barriere da 84 centimetri) attestandosi ai piedi della zona podio dopo aver perso quasi al fotofinish la volata per il bronzo con l’austriaco Zsombor Klucsik (51.59) colpendo in pieno l’ultimo ostacolo. Oro al giamaicano Jaeden Campbell con 50.60 davanti al giapponese Noriyuki Takano (50.88).

Allo stadio Iba Mar Diop si sono disputate anche le prove di marcia sulla distanza dei 5000 metri, in cui l’Italia coltivava ambizioni importanti sia al maschile che soprattutto al femminile. Purtroppo la campionessa europea U18 in carica Rebecca D’Alessandro è stata bersagliata dai giudici nell’ultimo chilometro, mentre si era lanciata in solitaria all’inseguimento della leader cinese Yaru Wang (vincitrice con il crono di 22:58.33), subendo prima uno stop di 30″ che l’aveva comunque mantenuta al secondo posto e poi venendo squalificata all’imbocco del rettilineo finale.

Rimonta troppo tardiva nella competizione maschile per il sedicenne Davide Sorressa, argento continentale U18 la scorsa estate a Rieti (con 20:40.16), che si è dovuto accontentare della quinta piazza in 21:41.09 rimediando una penalità di 30″ sul tempo finale dopo aver provato il tutto per tutto negli ultimi 200 metri per raggiungere il terzo posto occupato dal giapponese Futo Abe (21:09.22). Vittoria netta per lo spagnolo Gabriel Gonzalez in 20:41.36 davanti all’ucraino Vitalii Tarasiuk (20:55.54). Buon sesto posto infine per la sprinter Giorgia Castiglione sul mezzo giro di pista in 25.24 (+0.3) nella finale vinta dalla dominicana Patricia Sine in 23.35.

Per quanto riguarda le altre gare odierne (prive di atleti azzurri al via) sono saliti sul gradino più alto del podio il paraguaiano Marko Kaethler nel giavellotto con 73.49 metri, la magiara Zsofu Martin nel peso con 16.47 metri, la sudafricana Megan Nieman nei 400 ostacoli con 57.75, l’etiope Yomif Abebe negli 800 in 1:48.99, il cinese Xuefeng Sheng nel triplo con 16.18 metri, la mezzofondista etiope Elsabet Amare nei 1500 in 4:28.02, l’ucraina Milaniia Kokhan nel martello con 71.27 metri, il francese Axel Faye nel salto con l’asta con 4.95, la kuwaitiana Yasmeen Roy nell’alto con 1.80 e lo zimbabwese Ropafadzo Mzondo nei 200 in 21.04 (vento -0.2 m/s).