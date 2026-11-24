Martedì 24 novembre l’Olimpia Milano va a Villeurbanne per la quattordicesima giornata di Eurolega. Alla LDLC Arena la squadra di Luca Banchi sfida l’Asvel in uno scontro diretto tra due formazioni nei bassifondi della classifica, con Milano che arriva però sulle ali dell’entusiasmo dopo la miglior settimana europea della stagione.

L’Olimpia si presenta in Francia con due vittorie consecutive. Dopo il successo di martedì contro la Stella Rossa, giovedì al Forum Milano ha battuto 78-70 il Fenerbahce, trascinata da un ultimo quarto da 23-9 dopo essere stata sotto fino a undici punti. Protagonisti Moses Wright, autore di una doppia doppia da 22 punti e 11 rimbalzi, Leandro Bolmaro, con 19 punti e due stoppate decisive nel finale, e Marko Guduric, a quota 16. Una prova che racconta bene i primi effetti della cura Banchi: squadra più solida in difesa e con idee più chiare in attacco.

La classifica resta comunque complicata per i biancorossi. Milano è diciottesima con un record di 3-10, mentre l’Asvel è diciassettesima con 4-9, giusto un successo in più rispetto ai meneghini. Il play-in, che parte dal decimo posto (Hapoel Tel Aviv 7-6), è ancora distante, ma il momento positivo permette almeno di ripartire con un po’ di fiducia. Per i francesi, invece, la sfida di martedì è un’occasione per allungare sui rivali e avvicinarsi di più alla zona calda.

La palla a due di Villeurbanne-Olimpia Milano è fissata per le ore 20.45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Basket, con il racconto di Andrea Solaini e l’analisi tecnica di Chicca Macchi, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

Martedì 24 novembre



Ore 20:45 Villeurbanne-Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket

PROGRAMMA VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026-2027: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport