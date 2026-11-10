Arrampicata sportiva, il Giappone firma la doppietta nel Nations Grand Finale: sigillo boulder-lead

A Fukuoka (Giappone) è andata in scena la World Climbing Nations Grand Finale, l’atto conclusivo della competizione internazionale itinerante, riservata esclusivamente al boulder e al lead, specialità che saranno protagoniste anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia non era presente in terra asiatica, dove i padroni di casa hanno fatto la voce grossa e sono riusciti a imporsi in entrambe le manifestazioni.

Mao Nakamura, Melody Sekikawa, Sorato Anraku e Rei Kawamata hanno dettato legge nel boulder con il totale di 233.9 punti, chiudendo davanti alla Corea del Sd di Heeju Noh, Chaehyun Seo, Jongwon Chon e Dohyun Lee (188.8). Sul terzo gradino del podio si sono piazzati gli USA guidati dalle sorelle Nekaia e Sovarae Sanders (154).

Nel lead, invece, sono stati Ryu Nakagawa, Hana Koike, Zento Murashita e Neo Suzuki a fare la differenza nei confronti della Corea del Sud, frenata da una sbavatura di Jongwon Chon, affiancata in gara da Chaeyeong Kim, Dohyun Lee e Chaehyun Seo. I padroni di casa si sono imposti con un totale di 157,5 davanti alla Corea del Sud (125), mentre gli USA si sono assicurati la terza piazza (105).