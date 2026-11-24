Jannik Sinner si è operato con successo in Finlandia per cercare di risolvere definitivamente il problema al ginocchio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni nella seconda metà della stagione. Il formidabile tennista azzurro non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio vinta in rimonta contro Alexander Zverev, e a questo punto dovrà rinunciare anche al primo Slam del 2027.

È ancora presto per capire quali saranno i tempi di recupero esatti, ma si parla di almeno tre o quattro mesi prima di poterlo rivedere in campo. L’ex numero uno al mondo salterà dunque l’intera trasferta australiana e probabilmente anche il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), mentre il primo obiettivo realistico – se non dovessero esserci degli intoppi nella fase di riabilitazione – potrebbe essere la partecipazione al Masters 1000 di Montecarlo sulla terra di casa.

Il presidente federale Angelo Binaghi ha commentato così sul sito della FITP l’intervento chirurgico effettuato dal campione in carica degli Internazionali d’Italia: “Voglio esprimere a Jannik, a nome mio, di tutta la Federazione Italiana Tennis e Padel, e dei milioni di appassionati italiani, la più sincera vicinanza e il più grande affetto. La decisione di sottoporsi a un intervento è una scelta che é stata maturata insieme al suo team con la massima attenzione.

In questo momento non conta altro che la sua salute, la possibilità di risolvere definitivamente questo problema e di ritrovare serenità. Jannik sappia che la Federazione, e tutto il tennis italiano, sono al suo fianco. Lo aspettiamo, senza fretta, con tutto l’affetto, la stima e la gratitudine che merita. Prima il ragazzo, poi il campione. E il ragazzo non sarà mai solo“.