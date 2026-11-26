Nuova puntata di Ginnasticomania e nuova ospite di eccezione. Ai microfoni della trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport è infatti intervenuta Angela Andreoli, ginnasta protagonista con la nazionale di due titoli europei a squadre. L’azzurra ha ripercorso i momenti della sua carriera fino al presente, in attesa di tornare in gara dopo l’infortunio.

La situazione fisica attuale: “Sto bene, sono in un periodo di stop. Prima dei Giochi del Mediterraneo mi ero infortunata. Adesso vedrò di recuperare. Mi è dispiaciuto non partecipare ai Giochi del Mediterraneo, erano la mia prima gara internazionale dopo il grave infortunio al ginocchio. Ci tenevo tanto ma nella ginnastica, come in tutti gli sport, queste cose sono all’ordine del giorno. Ho avuto comunque l’onore di assistere la squadra a Taranto. Mi sono divertita e le ragazze sono state pazzesche”.

Il ruolo da capitana a Taranto ed i consigli alle più giovani: “Ero la riserva ma ai Giochi ho fatto la capitana della squadra. Essendo la più grande ho aiutato le ragazze ad affrontare la gara, è molto importante nel nostro sport. Mi piace molto aiutare le ginnaste che hanno difficoltà. Io ho passato brutti periodi e le più grandi mi hanno aiutato. Ora sono io a dare una mano alle altre cercando di far capire quello che ho imparato negli anni”.

La collaborazione con Vanessa Ferrari: “Vanessa dopo l’infortunio di Parigi è subentrata come tecnica dell’Esercito, essendo anche io parte di quel Corpo. Adesso lei mi affianca nei miei allenamenti. Il suo aiuto è prezioso, si sa chi è Vanessa Ferrari e quello che ha fatto. Averla di fianco e sentire i suoi consigli è sempre speciale”.

L’importanza di avere una figura così importante al suo fianco: “Mi ha preso in un periodo di stop. Questo mi aiutato perché lei ci è passata tante volte dagli infortuni. Sa cosa vuol dire affrontare un lungo periodo fuori dalle gare”.

Concludendo con la scaramanzia del pre-gara: “Il giorno della gara faccio sempre le stesse cose dalla mattina. Non guardo il telefono e non ascolto musica. Da quando sono piccola uso sempre le stesse cinque mollette”.