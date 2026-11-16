Andy Murray non ha dubbi sul favorito per le ATP Finals: “C’è un nome su tutti”

Arrivare a Torino con il tennis dalla propria parte e, soprattutto, con energie ancora da spendere. È questo il vantaggio che potrebbe fare la differenza per Carlos Alcaraz nella corsa al titolo delle ATP Finals, secondo Andy Murray. L’ex numero uno del mondo e vincitore del torneo nel 2016 vede nello spagnolo il principale candidato al successo, pur riconoscendo ad Alexander Zverev tutte le qualità per contendergli il trofeo.

La presenza di Jannik Sinner avrebbe inevitabilmente aggiunto un altro protagonista alla lotta per il titolo. Il campione delle ultime due edizioni, però, non prenderà parte alla competizione per un problema fisico, lasciando aperto uno scenario nel quale Alcaraz e Zverev sembrano partire con maggiori credenziali. Il tedesco può contare su un’esperienza consolidata nel torneo, vinto nel 2018 e nel 2021, oltre che su caratteristiche tecniche particolarmente adatte al cemento indoor. Elementi che, tuttavia, non bastano a convincere Murray a indicarlo come favorito.

Intervenuto nel programma The Set, lo scozzese ha spiegato la propria scelta senza nascondere le insidie che attendono il murciano in una competizione disputata su una superficie che, storicamente, non gli ha sempre permesso di esprimersi al meglio.

“Punterei su Alcaraz per la vittoria, anche se credo che Zverev sia molto vicino a lui, considerando le caratteristiche della superficie. Non penso che Alcaraz abbia espresso il suo miglior tennis a Torino negli ultimi anni. Le condizioni sono sempre un po’ più veloci e non credo che sia la sua superficie preferita. Tuttavia, nelle ultime settimane ha giocato molto bene, vincendo a Parigi e Vienna“, ha dichiarato.

Proprio il rendimento recente rappresenta, nella valutazione di Murray, il principale argomento a favore dello spagnolo. Alcaraz ha infatti costruito un finale di stagione particolarmente convincente sul cemento indoor, conquistando prima il titolo dell’ATP 500 di Vienna e poi quello del Masters 1000 di Parigi. Nella capitale francese ha dovuto anche superare un momento complicato nei quarti di finale contro Taylor Fritz, quando ha cancellato due match point prima di completare la rimonta. In finale, invece, ha avuto la meglio su Ben Shelton, confermando la propria capacità di adattarsi alle condizioni di gioco.

Murray ritiene che il calendario e i problemi fisici affrontati nel corso dell’anno possano aver lasciato allo spagnolo un margine di freschezza superiore rispetto a quello dei suoi principali rivali.

“Penso anche che sia fresco dal punto di vista fisico. Ha saltato una parte importante della stagione a causa di un infortunio, mentre molti altri giocatori hanno gareggiato per tutti gli undici mesi. Credo quindi che arrivi a questo appuntamento con più energie rispetto agli altri“, ha dichiarato.

Un’osservazione che introduce una variabile importante nella corsa alle Finals. In un torneo concentrato in pochi giorni, nel quale ogni partita può avere conseguenze decisive sulla qualificazione, la condizione atletica può diventare un elemento determinante. Alcaraz, dopo aver già completato il Career Grand Slam, cerca a Torino uno dei pochi grandi traguardi ancora assenti dalla sua collezione. La qualità del suo tennis non è in discussione, ma sarà fondamentale confermare anche al coperto i progressi mostrati nelle ultime settimane.