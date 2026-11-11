Andy Diaz tra i migliori 10 atleti al mondo! World Athletics svela la classifica e i finalisti: che battaglie per i premi

World Athletics ha annunciato i finalisti per i premi di Miglior Atleta dell’anno (uomo e donna), che verranno assegnati domenica 29 novembre a Montecarlo in occasione del tradizionale Gala che chiude questa intensa stagione e che incorona le stelle che hanno lasciato il segno durante l’annata agonistica. Gli esperti avevano individuato dieci nominati per sesso, che sono stati ridotti a tre dopo la selezionate avvenuta tramite le votazioni di appassionati, atleti, giornalisti.

L’Italia era presente esclusivamente sul fronte maschile con Andy Diaz, il quarto uomo della storia nel salto triplo con il leggendario balzo da 18.15 metri (ad appena 14 centimetri dal record del mondo detenuto da Jonathan Edwards) siglato in occasione del trionfo agli Europei di Birmingham, una delle sue perle stagionali insieme alla medaglia d’oro conquistata ai Mondiali Indoor e alla fiammata nelle finali di Diamond League.

L’allievo di Fabrizio Donato, che al momento si sta distinguendo con profitto a Ballando con le Stelle, ha concluso al nono posto. I tre finalisti sul fronte maschile sono quelli previsti alla vigilia: lo svedese Armand Duplantis (primatista mondiale del salto con l’asta, 6.31 metri), il brasiliano Alison Dos Santos (autore del record del mondo dei 400 ostacoli in 45.98) e il keniano Sabastian Sawe (primo uomo della storia a essere sceso sotto il muro delle due ore in maratona, correndo a Londra in 1h59:30). Gli altri piazzati: quarto il britannico Josh Kerr, quinto lo statunitense Ja’Kobe Tharp, sesto lo statunitense Kenneth Bednarek, settimo il botswano Collen Kebinatshipi, ottavo lo srilankese Rumesh Tharanga Pathirage, nono il nostro Andy Diaz, decimo lo sloveno Kristjan Ceh.

Tra le donne si preannuncia una sfida totale tra le statunitensi Masai Russell (primatista mondiale dei 110 ostacoli con 12.09) e Melissa Jefferson-Wooden (superlativo 10.62 sui 100 metri ed eccezionale 21.47 sul mezzo giro di pista agli Ultimate Championships, diventando la terza donna al mondo) e la svizzera Audrey Werro (autrice di 1:53.70 sugli 800 metri, terza donna più veloce della storia. Le altre piazzate: l’etiope Tigst Assefa ha chiuso al quarto posto davanti alla dominicana Marileidy Paulino, alla keniana Agnes Ngetich, alla statunitense Chase Jackson, alla cinese Yan Ziyi, alla spagnola Maria Perez e alla canadese Camryn Rogers.