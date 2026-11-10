Andreeva: “Studio Federer per apparire come se nulla mi preoccupasse in campo”

Nell’incontro valevole per il girone 2 delle WTA Finals di Indian Wells, la russa Mirra Andreeva, vincitrice del Roland Garros, batte l’ucraina Elina Svitolina e guida ora la classifica del girone insieme alla bielorussa Aryna Sabalenka. La numero quattro del tabellone, al termine del match, ha analizzato la sua prova ai microfoni di Tennis Channel concentrando la propria attenzione sulla gestione dell’aspetto emotivo.

Sul nervosismo prima del suo match di esordio assoluto alle WTA Finals: “Non potete immaginare quanto fossi nervosa oggi. Probabilmente allo stesso livello di una finale del Roland Garros”.

Sul modo differente di gestire la tensione durante la partita: “Camminavo e le gambe mi tremavano. Quando ho provato a servire, il braccio era così”, ha detto ai giornalisti. Una confessione che contrasta nettamente con la compostezza mostrata durante la partita, soprattutto dopo aver ottenuto il primo break. “Sono contenta di come ho gestito i nervi, perché non è stato affatto facile”.

Sulla scelta di Federer come modello a cui ispirarsi: “Quando guardo Roger, voglio sentirmi a mio agio. Voglio apparire come se nulla mi preoccupasse in campo. Un modo per ritrovare la calma e ricordare che il tennis si può giocare anche in modo naturale, persino quando dentro si sente tutto tremare”.

Sul duro percorso affrontato per ottenere la qualificazione: “Ho cercato di affrontare ogni partita come se fosse l’ultima della mia vita per ottenere i punti necessari e qualificarmi. Sono molto felice che la lunga stagione che ho fatto stia dando i suoi frutti”