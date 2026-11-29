Andrea Vavassori si è fermati ai microfoni di Rai 1 HD dopo la vittoria nel doppio decisivo contro la Spagna che ha consegnato all’Italia la quarta Coppa Davis consecutiva: l’azzurro ha vinto tutti i tre incontri giocati nella settimana della Final Eight di Bologna.

L’emozione e la consapevolezza della forza del gruppo: “Che dire, bisogna ancora realizzare. Stasera penso che non dormiremo, penso che festeggeremo alla grande. Sono felicissimo, era qualcosa di veramente importante per noi, per tutti quanti, siamo una squadra di amici veri, e penso che si sia visto in campo. Chiunque sia entrato in campo, ma anche quelli fuori hanno dato tutto“.

Il pensiero per tutti i compagni di squadra: “Flavio Cobolli è stato un lottatore, giocava sempre match difficilissimi, ma ha sempre messo il cuore in campo, Lorenzo Musetti ha dimostrato di essere un grande campione, Matteo Berrettini è entrato in campo e ha dato tutto quello che aveva, in doppio e fuori dal campo, è il nostro leader, e anche Luciano Darderi, alla prima esperienza in Coppa Davis, ha dato il meglio di sé“.

I ringraziamenti a tutte le persone vicine all’azzurro: “Desidero ringraziare anche il capitano, che ci ha dato grande fiducia, tutto il team dietro, mio padre che mi segue da quando avevo 4 anni, e tutte le persone che hanno tifato. Lo dedichiamo a tutti quanti, anche ai non italiani che tifavano per noi, però agli italiani ancora di più“.