Kimi Antonelli festeggia il Mondiale: “Un punto di partenza per continuare a vincere e portare l’Italia in alto”

Dopo 73 anni di attesa, l’Italia ha un nuovo Campione del Mondo. Al termine del Gran Premio del Messico 2026, diciannovesimo appuntamento del calendario della F1, Andrea Kimi Antonelli ha festeggiato a venti anni il titolo iridato chiudendo al terzo posto la gara disputata sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez. Una stagione da padrone indiscusso quella del bolognese che ha lasciato le briciole ai suoi rivali, a partire dal compagno Russell in Mercedes, diventando il più giovane campione del mondo in F1.

Anche oggi Antonelli ha corso come un veterano, gestendo perfettamente le gomme nel primo stint ed attaccando poi, con la dovuta precauzione, la Ferrari di Charles Leclerc alla ripartenza, conquistando un altro podio dietro a campioni del calibro di Lewis Hamilton, secondo, e Max Verstappen, che festeggia in Messico la sua vittoria con Red Bull al termine di una gara perfetta.

Dopo le lacrime ed i messaggi con la scuderia nel giro di rientro, il classe 2006 si è lasciato andare alle emozioni ai microfoni della F1: “Ce l’abbiamo fatta. Senza la Mercedes e la mia famiglia non sarei qui, sono molto grato a loro per questo momento. Non ho parole, sto cercando di processare nella mia testa quello che è successo”.

Il podio condiviso con leggende di questo sport: “Stagione incredibile, condividere il podio con Max (Verstappen, ndr) e Lewis (Hamilton, ndr) è incredibile. Non vedo l’ora di avere altre battaglie in futuro”. Le pressioni alla vigilia del Messico ed il prosieguo della stagione: “Questo weekend ho sentito un po’ di pressione in più ma sono felice che ci siamo riusciti ed ora possiamo goderci il resto della stagione”.

Kimi Antonelli ha poi proseguito: “È una giornata che ricorderò per sempre. Grazie mille al mio team, alla mia famiglia, ai miei amici, a chi supporta questo sport. Ora sta diventando reale e mi godrò ogni secondo. Molto presto ho creduto che potevamo vincere, avevamo una macchina forte, facevamo grandi risultati ed ero fiducioso“. Poi in italiano: “Grazie a tutti quelli che mi seguono, a chi è venuto qui, grazie del supporto. Ce l’abbiamo fatto, sono contento. Continueremo a spingere per continuare a portare l’Italia in alto“.

Grandissima emozione ai microfoni di Sky: “È tutto vero. Ce l’abbiamo fatta. Dico solo questa. Ce l’abbiamo fatta. È davvero incredibile essere arrivati a questo momento, avere qui la mia famiglia e i miei amici. Sono davvero contento. Non so cosa dire. Adesso mi godrò il momento e il fine stagione. Questo è un punto di partenza per costruire e cercare di continuare a vincere. Nell’ultimo giro ho mollato, non riuscivo a vedere bene la pista, avevo le lacrime. Sono davvero contento, è stato un campionato incredibile, cerchiamo di continuare a vincere nel finale di stagione e poi penseremo al 2027″.