Andrea Dovizioso deciso: “Bezzecchi e Aprilia hanno buttato via il Mondiale”

Il Mondiale MotoGP 2026 vedrà Marc Marquez campione al termine della stagione. Rimane solamente da capire se il Cabroncito potrà già festeggiare nel prossimo appuntamento di Portimao, oppure dovrà attendere il gran finale di Valencia. Vista la notevole mole di punti di vantaggio su Jorge Martin e Marco Bezzecchi l’ufficialità dovrebbe arrivare già in Portogallo nel weekend del 20-22 novembre. Ad ogni modo l’ultima tappa di Lusail ha tolto ogni dubbio.

Da un lato Massimo Rivola, CEO di Aprilia, ha sentenziato che Marc Marquez ha vinto il titolo in prima persona. Dall’altro lato, invece, Davide Tardozzi, team principal di Ducati, ha puntualizzato e ha “punzecchiato” i rivali, ribadendo con forza che oltre al pilota, per quanto fortissimo sia, c’è bisogno del team e di tante decisioni da non sbagliare. Un pacchetto completo diciamo.

Quello che ha voluto rimarcare Davide Tardozzi e che ha poi fatto suo anche Andrea Dovizioso che ha commentato questa discussione nelle scorse ore: “Su Marc Marquez è inutile ribadire quanto bravo e forte sia e che ovviamente si merita questo titolo. Ma se analizziamo la stagione di quest’anno, la combinazione Bezzecchi-Aprilia era più veloce della combinazione Marquez-Ducati. E si erano anche creati un vantaggio di più di 100 punti. Però se sei più veloce e si è visto che la tua moto in diverse piste era più competitiva della Ducati, se non hai vinto vuol dire che l’hai buttato via”. (Fonte: Motorsport.com).

Il pilota romagnolo, che ha corso a lungo in Ducati, prosegue nella sua analisi e non indora la pillola al team di Noale e, soprattutto, al “Bezz”: “Quello che è riuscito a fare Marquez dopo l’operazione è una roba impressionante, lo ha dichiarato lui stesso che mentalmente è nella condizione migliore della sua carriera. Lui mentalmente quest’anno ha fatto la differenza di tanto rispetto a qualsiasi altro pilota. Però sono stati Bezzecchi e l’Aprilia che non sono stati così bravi e quindi possono averlo buttato via”.