Andrea Capobianco: “Molto soddisfatto dell’approccio, la palla si è mossa con fluidità in attacco”

Due partite e due vittorie per l’Italia nelle qualificazioni europee del basket femminile. Anche l’Austria, a Vienna, viene battuta per 49-71 dalla squadra azzurra, che va così via dalla capitale austriaca con un altro mattoncino messo verso l’approdo alla manifestazione che, nel 2027, si giocherà in Belgio, Finlandia, Svezia e Lituania.

Così coach Andrea Capobianco nelle parole in conferenza stampa e riportate dalla FIP: “Sono molto soddisfatto dell’approccio, un atteggiamento che avremmo dovuto mantenere per l’intero arco della gara: è su questo aspetto sul quale dobbiamo insistere con convinzione a cominciare dalla partita di Riga. Il bilancio rimane però decisamente positivo: abbiamo visto la squadra lottare su ogni pallone, con la palla che in attacco si è mossa con fluidità e una panchina costantemente pronta a sostenere le compagne. Tutti segnali eccellenti. Vista la situazione in cui ci troviamo, non posso che ringraziare sentitamente queste ragazze per l’impegno straordinario che stanno dimostrando“.

Il riferimento chiaro ed evidente è alle tante assenze obbligate, da Zandalasini a Villa, da Santucci a Fassina. Quattro mancanze che costringono la squadra azzurra a ricavare parecchio anche da giocatrici diverse, ma per adesso il risultato è lo stesso, un importante 2-0 in attesa della trasferta di Riga di martedì contro la Lettonia.

E a proposito di Lettonia, è arrivata in contemporanea la sconfitta alla Kodeljevo Hall di Lubiana (uno degli impianti di più lunga data della capitale slovena): un 70-64 per la Slovenia in cui contemporaneamente coesistono i 33 punti di Zala Friskovec e i 14, ma con 4/15 dal campo, di Kitija Laksa.