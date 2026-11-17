Andrea Capobianco non potrebbe essere più soddisfatto: l’Italia è a tre vittorie e zero sconfitte nelle qualificazioni agli Europei 2027. E a questo punto il biglietto è praticamente in tasca per le azzurre, cui bastano, all’atto pratico, due vittorie per chiudere il discorso e prendere il biglietto verso una tra Finlandia, Svezia, Belgio e Lituania, a seconda di dove sarà il girone.

Queste le parole rilasciate alla FIP dal coach azzurro: “Ancora una volta queste ragazze sono state straordinarie, hanno saputo reagire con forza a dispetto dei due falli di Keys e nonostante molteplici situazioni delicate che si sono sviluppate nel corso della partita. La squadra ha reagito in modo formidabile, imponendo il nostro gioco e soprattutto forzando la Lettonia a fare cose fuori dal loro playbook. Sono estremamente soddisfatto di queste tre partite, un sincero ringraziamento va a queste atlete, considerando che si sono ritrovate a giocare direttamente, praticamente con un paio di allenamenti comuni alle spalle. Sono state eccezionali nel profondere nell’attenzione e nel cuore, sfoggiando la vera identità della nostra squadra: quella identità autentica che sa adattarsi alle situazioni, tipica delle grandi compagini. Queste vittorie le dedico al mio fraterno amico Maurizio Cremonini, che mi è sempre stato vicino con i suoi immensi valori“.

La dedica è a una delle figure più importanti dell’ambiente del minibasket, non solo in Italia, ma in Europa. Recentemente scomparso, Maurizio Cremonini ha creato un sistema di tale successo (e soprattutto funzionante) da essere diffuso non soltanto nel nostro Paese, ma anche in altri luoghi fondativi della pallacanestro continentale.

L’Italia tornerà in campo a febbraio, con l’intento di sigillare la qualificazione alla rassegna continentale, potenzialmente stavolta anche con Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. Anche se le partite di questa finestra hanno dimostrato, una volta di più, che dietro di loro c’è tanto di importante, di molto importante.