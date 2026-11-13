Anadolu Efes Istanbul-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Ad una settimana dal ko casalingo contro Dubai, la Virtus Bologna vola in Turchia per giocare oggi venerdì 13 novembre alle 18:30 ora italiana contro l’Anadolu Efes Istanbul nell’undicesima giornata per la regular season 2026-2027 dell’Eurolega di basket.

Le V-nere devono cercare di rialzare la testa e interrompere la striscia negativa di quattro battute d’arresto consecutive, con i bolognesi attualmente in quindicesima posizione con un record di 4-6. Serve una scossa per non perdere terreno dalle altre squadre e continuare ad alimentare le ambizioni per la post-season, con coach Alex Mumbru che si affiderà ancora all’esperienza di Derrick Alston Jr. e alle fiammate di Wendell Moore Jr.

Situazione simile in casa Anadolu Efes Istanbul, con i turchi che dopo aver battuto il Panathinaikos Atene (83-68) hanno subito un ko contro Paris Basketball (90-95) nonostante i 33 punti di Cameron Payne e i 20 di Collin Malcolm al pari di Bruno Fernando autore di una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi. Dopo dieci giornate disputate l’Efes ha lo stesso bilancio della Virtus con quattro successi a fronte di sei sconfitte.

Palla a due che verrà alzata questa sera al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul (Turchia) alle 18:30 ora italiana – le 20:30 ora locale, con diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (205) mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul match della Virtus Bologna in Eurolega.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2027

Venerdì 13 novembre

Ore 18:30 Anadolu Efes Istanbul-Virtus Costa Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ANADOLU EFES ISTANBUL-VIRTUS BOLOGNA EUROLEGA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport