American Racing vara 13 Stripes: la barca per dare l’assalto alla America’s Cup. Svelato l’equipaggio

American Racing ha varato la barca con cui prenderà parte alla Louis Vuitton Cup 2027, il torneo degli sfidanti che determinerà quale sodalizio avrà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. La compagine statunitense ha ufficialmente incominciato il proprio cammino verso la massima competizione velica, con il sogno di battagliare per la conquista del trofeo sportivo più antico al mondo.

Terry Hutchinson, Karel Komarek e Chris Welch hanno presentato lo scafo a stelle e strisce, svelando anche il nome: 13 Stripes (tredici strisce) è l’identità dell’AC75 con cui ARC USA proverà a riportare la Vecchia Brocca dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, strappandola alla corazzata neozelandese. Gli americani dovranno fare i conti con Luna Rossa, la formazione britannica, gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche Posay, la realtà australiana.

Si nota subito una particolarità, ereditata da Patriot: i tre pozzetti per lato, ovvero tre buchi per parte a destra e a sinistra, destinati a ospitare i timonieri e il trimmer, il quinto atleta e l’ospite di turno. Le strisce sono di colore blu scuro e la prua contiene delle stelle bianche, mentre il logo del team campeggia su sfondo di tonalità arancione all’altezza delle due braccia con i foil.

Svelata anche la composizione dell’equipaggio: Harry Melges IV e Lucas Calabrese saranno i timonieri; Michael Menninger, Hans Henken, Ben Rosenberg e Riley Gibbs saranno i trimmer; Louisa Nordstrom sarà la donna a bordo (da questa edizione è obbligatoria almeno una presenza femminile sullo scafo).