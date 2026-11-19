Il day-4 delle ATP Finals 2026 ha emesso alcuni verdetti importanti, tra cui l’eliminazione di Flavio Cobolli in singolare e della coppia Bolelli/Vavassori in doppio dopo aver perso le prime due partite del girone. Seconda vittoria consecutiva invece per Carlos Alcaraz, che ha demolito Daniil Medvedev nonostante un problema muscolare emerso nel corso del secondo set. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“La sessione di allenamento odierna delle 13.00 di Alcaraz dipende dall’esito di una risonanza che verrà effettuata in mattinata per capire l’entità del problema. Quindi lì ci si farà un’idea riguardo la situazione e la possibilità di proseguire questo torneo ed eventualmente di essere presente in Coppa Davis. Non è una situazione così dissimile da quella dell’anno scorso, però al momento stanno cercando di avere un’idea più precisa. Poi magari arriva alla fine delle Finals e soffrendo decide di non giocare la Davis, come potrebbe anche darsi che la risonanza della mattinata vada a diagnosticare qualcosa di non particolarmente grave su cui si possa giocare domani e anche settimana prossima. Programmazione troppo fitta tra ottobre e novembre? Lui ha sottoscritto questo accordo con gli organizzatori del torneo di Vienna, perché la notizia è stata data ben prima che lui giocasse anche a Shanghai. In Cina esce relativamente presto, magari fosse arrivato in fondo a Shanghai non sarebbe andato a Vienna. Io non ci trovo niente di particolarmente strano“, ha dichiarato Ambesi prima di conoscere l’esito della risonanza.

“Comunque il tema è come, leggermente menomato, perché era visibile, abbia portato letteralmente a scuola Medvedev, che per questo fatto è impazzito ancora di più fino poi a a decretare l’impossibilità di giocare ad armi pari, perché questo poi ha fatto capire alla fine. Ha detto: ‘È più forte, basta, cioè cosa devo fare?’ Ecco, quella di ieri secondo me è stata una vera dimostrazione di forza, non quella con Tiafoe. Credo che ieri si sia visto qualcosa di veramente notevole, anche perché Medvedev la partita l’aveva iniziata anche bene, era sul pezzo, ma Alcaraz l’ha smontato punto dopo punto, gioco dopo gioco“, il commento del giornalista di Eurosport sulla prestazione dello spagnolo.

Sul programma di domani a Torino: “Per Cobolli i 200 punti di domani sono importanti, perché, se Tiafoe e Fils perdono, chiude la stagione da numero 6 al mondo, posizione che in Italia avrebbe un significato. Poi non so quanto gli passi per la testa la possibilità di salire così in alto, e lì ci sono tutte altre dinamiche. Certo che se Alcaraz non gioca va a finire che Medvedev-Tiafoe assegna primo e secondo posto nel girone“.

Il problema fisico di Alcaraz rischia di stravolgere anche le gerarchie in vista delle Finals di Coppa Davis: “C’è un grosso punto interrogativo su tutto adesso, perché se effettivamente il problema di Alcaraz fosse serio, la Spagna ha già rinunciato a Davidovich Fokina, Jodar è chiaramente al lumicino, e cambiano un po’ di cose. La Germania diventerebbe la squadra da battere, perché comunque con Zverev ed il doppio puoi dormire sonni tranquilli contro quasi tutti, mi verrebbe da dire contro tutti“.

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