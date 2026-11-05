Amaro colpo di scena: Matteo Berrettini non giocherà contro Alcaraz. La causa del forfait a Parigi

“Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera… Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori“. Matteo Berrettini annuncia così, tramite le sue storie Instagram, il forfait dalla sfida di stasera contro Carlos Alcaraz negli ottavi del Masters 1000 di Parigi.

Salta così il ritorno di una sfida che avrebbe senz’altro avuto motivi importanti di discussione, e che si sarebbe riproposta per la prima volta dopo tre anni dagli ottavi di Wimbledon 2023. Non era dunque casuale un gesto di Berrettini durante la partita vinta ieri contro il francese Ugo Humbert: un indicare in modo netto il gomito destro, come a dire che qualcosa non andava. Di segnali del tipo non ne aveva mandati più, ma evidentemente la situazione è peggiorata nelle ultime ore.

Alcaraz va dunque direttamente, senza sudare, ai quarti di finale, dove avrà in ogni caso una sfida complicata, alternativamente contro il francese Arthur Fils (e il pubblico della Defense Arena) o l’americano Taylor Fritz. In casa Italia resta in gara solo Lorenzo Musetti, atteso oggi dal francese Luca Van Assche.

Si tratta del secondo ritiro cui è costretto Berrettini nella stagione. Il primo, molto doloroso, era arrivato al Roland Garros, nel corso del quarto di finale contro Matteo Arnaldi, quando si trovava sotto nel punteggio per 7-5 5-2. Resta ora da capire se potranno esserci sia una coda finale a Stoccolma che un’altra coda ancor più finale in Coppa Davis, dove al momento il romano è fuori dalla squadra per le Finals, ma con Filippo Volandri che ha già lasciato intendere che, al netto della classifica, qualora fosse necessario opererà dei cambi basati sullo stato di forma (si può fare fino al 23 novembre).