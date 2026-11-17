Fernando Alonso non ha ancora esaurito la voglia di misurarsi con nuove sfide. E se la F1 continua a rappresentare il centro della sua attività agonistica, il pilota spagnolo ha deciso di allargare nuovamente i propri orizzonti, tornando in uno degli ambienti più estremi del Motorsport. Nel gennaio 2027 sarà infatti al via della Dakar, al volante di una vettura Aston Martin preparata da Prodrive. Una scelta che conferma quanto la dimensione della competizione sia ancora parte integrante della sua identità sportiva.

Non si tratta di un debutto. Alonso conosce già le insidie del rally raid più famoso al mondo, affrontato per la prima volta nel 2020, durante la pausa dal Circus. In quell’occasione, al volante della Toyota, aveva concluso la gara in tredicesima posizione assoluta, mostrando una capacità di adattamento tutt’altro che scontata per un pilota proveniente dalle monoposto. Un’esperienza formativa, vissuta al fianco di Marc Coma, che tornerà a ricoprire il ruolo di navigatore anche nella prossima avventura.

Aston Martin ha scelto di accompagnare il progetto con un investimento tecnico e sportivo di primo piano. La formazione britannica non si limiterà infatti a schierare Alonso, ma ha costruito una squadra che mette insieme alcuni dei nomi più rappresentativi della specialità. Accanto allo spagnolo ci saranno Sébastien Loeb, nove volte campione del mondo WRC, e Lucas Moraes, attuale campione del mondo Rally-Raid. Tre equipaggi, un unico obiettivo: affrontare la Dakar con ambizioni importanti.

La vettura scelta per l’impresa è l’Aston Martin Dreadnought, sviluppata e gestita da Prodrive, realtà che vanta una consolidata esperienza nelle competizioni fuoristrada. Un progetto che consentirà ad Alonso di ritrovare un ambiente già conosciuto, ma con una struttura e un supporto tecnico di livello assoluto. La presenza di Loeb e Moraes aggiunge ulteriore spessore a un’operazione che va ben oltre la semplice partecipazione di un campione di Formula 1 a una gara di richiamo internazionale.

Per Alonso, del resto, il rally raid rappresenta un altro tassello di una carriera costruita senza mai riconoscere confini tra le diverse discipline. Due titoli iridati in F1, due successi alla 24 Ore di Le Mans, un Mondiale WEC e le esperienze alla 500 Miglia di Indianapolis raccontano il percorso di un pilota che ha sempre cercato nuovi stimoli lontano dalla propria zona di comfort. La Dakar si inserisce perfettamente in questa filosofia, anche se la concomitanza con gli impegni in F1 renderà particolarmente impegnativa la gestione della stagione.

È stato lo stesso Alonso a spiegare le ragioni della scelta, sottolineando come la possibilità di affrontare entrambe le sfide nello stesso anno abbia avuto un peso determinante: “Dopo aver deciso di continuare a correre in Formula 1 con l’Aston Martin Aramco, ho riflettuto a lungo sulla Dakar. Alla fine, la decisione è stata semplice. Volevo affrontare la sfida a tutto tondo e partecipare sia alla Formula 1 che al Rally Dakar nello stesso anno“.

Lo spagnolo non dimentica quanto vissuto sette anni fa e riconosce il valore di una competizione che richiede competenze profondamente diverse da quelle necessarie in circuito: “Nel 2020 la Dakar è stata una delle esperienze più impegnative e divertenti della mia carriera. Nutro un enorme rispetto per questa gara e per gli specialisti che l’hanno dominata“.

Un elemento importante del progetto sarà proprio il ritorno al suo fianco di Marc Coma, con il quale aveva già condiviso la prima esperienza nel deserto. “Avere di nuovo Marc al mio fianco è molto importante e, con Aston Martin, Prodrive, Sébastien e Lucas, abbiamo una squadra eccezionale“, ha aggiunto Alonso, evidenziando la qualità del gruppo che lo accompagnerà nella nuova avventura.

Nelle sue parole, però, non c’è alcuna intenzione di ridimensionare l’impegno nel Circus. Il Mondiale di F1 resterà il riferimento principale, mentre la Dakar sarà una sfida aggiuntiva, da affrontare con la stessa determinazione che ha caratterizzato ogni passaggio della sua carriera. “La F1 rimane la mia priorità. Ma sono un pilota da corsa e sono proprio sfide come questa che mi fanno amare le competizioni. Non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a ottenere“.

L’appuntamento è fissato dal 9 al 27 gennaio 2027. La Dakar attraverserà Portogallo, Spagna e Marocco, abbandonando dunque l’Arabia Saudita, che aveva ospitato la competizione nelle ultime edizioni, cosa che non si è replicata per il clima geopolitico molto teso. Il cambiamento del teatro di gara aggiungerà un ulteriore elemento di novità a una manifestazione già caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo.