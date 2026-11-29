A Montecarlo è andata in scena la tradizionale serata di Gala organizzata da World Athletics, durante la quale sono stati assegnati i premi mondiali per la stagione di atletica appena conclusa. Nelle quattro categorie di riferimento erano previsti tre finalisti, senza alcun italiano in corsa (l’unico azzurro selezionato in top-10 era stato Andy Diaz, campione d’Europa e quarto uomo della storia nel salto triplo, poi rimasto fuori dalla terna in lizza per il trofeo).

L’uomo dell’anno è il brasiliano Alison Dos Santos, autore del record del mondo dei 400 ostacoli in 45.80: l’impresa firmata lo scorso 27 agosto allo stadio Letzigrund di Zurigo ha permesso al portentoso sudamericano di meritarsi il prestigioso riconoscimento, battendo la concorrenza del sempre lanciatissimo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta (6.31 metri), che è rimasto a digiuno di premi in questa stagione, visto che a livello europeo gli era stato preferito il nostro Gianmarco Tamberi.

Il terzo candidato era il keniano Sabastian Sawe, primo uomo della storia a essere sceso sotto il muro delle due ore in maratona, correndo a Londra in 1h59:30. L’africano si è consolato con il premio di “momento dell’anno”: oggettivamente sfondare quella barriera è qualcosa di ancestrale e degna di nota anche a livello biologico, è senza dubbio il risvolto tecnico più significativo del 2026 e ha aperto una nuova frontiera.

La donna dell’anno è la statunitense Masai Russell: la primatista mondiale dei 110 ostacoli (12.09) ha avuto la meglio sulla connazionale Melissa Jefferson-Wooden (superlativo 10.62 sui 100 metri ed eccezionale 21.47 sul mezzo giro di pista agli Ultimate Championship, diventando la terza donna al mondo) e sulla svizzera Audrey Werro (autrice di 1:53.70 sugli 800 metri, terza donna più veloce della storia).

Sul fronte delle promesse: titolo rising star femminile alla giavellottista cinese Yan Ziyi, palma maschile allo statunitense Cooper Lutkenhaus. Il brasiliano Felipe De Siqueira è stato incoronato come allenatore dell’anno per i risultati conseguiti dal suo pupillo Dos Santos. Il Botswana è stato proclamato vincitore del Premio per le Federazioni, avendo la meglio nel novero delle sei finaliste, in cui figurava anche l’Italia in rappresentanza dell’Europa.