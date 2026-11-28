Si conferma un tabù il gigante di Killington per Mikaela Shiffrin. L’americana rimanda ancora una volta la prima vittoria in questa specialità nella località del Vermont, nonostante la leadership a metà gara e una notevole sensazione di superiorità rispetto alle avversarie. Invece a trionfare è la neozelandese Alice Robinson, che ha fatto la differenza rispetto alla statunitense soprattutto nella parte centrale, beffandola poi di 11 centesimi al traguardo (era indietro di 39 dopo la prima manche).

Questa è la vittoria numero otto della carriera in Coppa del Mondo, la settima in gigante per Robinson e tutte ottenute in località diverse tra loro. Shiffrin, invece, si deve accontentare del podio e proverà domani in slalom a tornare al successo su una pista che l’ha vista vincere già sei volte tra i pali stretti.

Un podio molto americano, visto che sul gradino più basso ci sale Paula Moltzan, che aveva vinto a Soelden e che dunque conferma il proprio pettorale rosso di leader della classifica di specialità. La statunitense ha rimontato quattro posizioni, chiudendo a 54 centesimi dalla vincitrice. Alle spalle di Moltzan hanno concluso la croata Zrinka Ljutic (+0.67) e la svizzera Camille Rast (+0.91), che hanno recuperato rispettivamente cinque e tre posizioni.

Con il miglior tempo nella seconda manche la tedesca Jana Fritz (+1.29) si regala il miglior risultato della carriera, terminando al sesto posto dopo aver rimontato ventidue posizioni. Settima posizione per la svedese Sara Hector (+1.40), che si trovava terza a metà gara.

L’Italia scopre una fantastica Sophie Mathiou (+1.57), che si regala la gara della vita e si prende un clamoroso ottavo posto. Una rimonta incredibile quella dell’azzurra, che recupera anche lei ventidue posizioni, chiudendo con il secondo tempo di manche ad un solo centesimo da quello di Fritz. Mathiou è partita per prima nella seconda manche e ha sfruttato al meglio le condizioni di un tracciato che poi è andato via via peggiorando anche per la scarsa visibilità e le condizioni non ottimali tra pioggia e nevischio.

Completano la Top-10 la norvegese Thea Louise Stjernesund (+1.60) e l’albanese Lara Colturi (+1.66). Undicesimo posto con molti rimpianti per Lara Della Mea (+1.68), che ha commesso un errore nella seconda parte del tracciato, rischiando di andare in rotazione e perdendo davvero molto. Primi punti nella stagione del ritorno per Marta Bassino (+2.34), sedicesima al traguardo e sicuramente in crescita. Appena dietro di lei Asja Zenere (+2.42), mentre è ventiduesima Sofia Goggia (+2.91), che era alla sua prima gara della stagione.

Nella classifica di specialità come detto Paula Moltzan è sempre al comando con 160 punti davanti ad Alice Robinson con 132 e Mikaela Shiffrin con 116. In quella generale comanda sempre Lara Colturi con 286 punti davanti alla tedesca Emma Aicher (204), oggi solamente diciannovesima al traguardo.