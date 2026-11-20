Le ATP Finals 2026 rischiano di trasformarsi in un percorso a ostacoli sul piano fisico. Dopo le preoccupazioni legate a Carlos Alcaraz, costretto a sottoporsi a una radiografia alla coscia sinistra dopo il successo contro Daniil Medvedev, anche Alexander Zverev ha acceso un campanello d’allarme. Il tedesco, vittorioso contro Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-6(6), ha infatti accusato un fastidio alla caviglia destra, proprio quella interessata dalla grave frattura rimediata al Roland Garros nel 2022.

Una situazione che il numero tedesco conosce bene e che, nonostante il successo, potrebbe condizionare il suo cammino nel torneo. Le sue parole dopo la partita hanno chiarito la natura del problema, senza però nascondere quanto sia complicato gestirlo. “Purtroppo, il problema alla caviglia mi accompagnerà per tutta la vita, a seguito dell’infortunio subito. Capita di tanto in tanto. È un problema che influisce notevolmente sul mio servizio. In ogni caso, farò tutto il possibile, insieme al mio fisioterapista e al mio team, per essere pronto sabato e poter giocare senza dolore“.

Non si tratta, dunque, di un fastidio del tutto nuovo. Zverev ha spiegato che il disturbo è una conseguenza diretta del trauma subito quattro anni fa, fornendo anche un dettaglio sulle sue caratteristiche: “So benissimo di cosa si tratta. Non è niente di straordinario. Ho un tendine che passa sopra l’osso e si è spostato quando mi sono fratturato la caviglia. È una conseguenza di quell’infortunio (Roland Garros 2022) e devo semplicemente conviverci“.

L’obiettivo immediato è recuperare in tempo per la semifinale di sabato, nella quale affronterà il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Il lavoro con il fisioterapista e lo staff sarà fondamentale per presentarsi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili. La preoccupazione, inevitabilmente, si inserisce in un quadro già delicato: le condizioni di Alcaraz e quelle di Zverev stanno mettendo in evidenza quanto gli acciacchi rischino di incidere sugli equilibri delle Finals.

Al di là delle condizioni fisiche, il tedesco ha parlato anche del percorso di crescita che intende portare avanti, senza considerare il proprio tennis un prodotto finito. Il miglioramento, secondo lui, riguarda tutti i protagonisti del circuito, dai campioni affermati ai giocatori delle nuove generazioni.

“Il miglioramento non si ferma mai. Anche Jannik e Carlos continueranno a impegnarsi per evolversi, così come tutti gli altri giocatori. Nemmeno le nuove generazioni saranno lasciate indietro. Basta confrontare il gruppo degli otto o dieci migliori giocatori qui presenti con quello dell’anno scorso. È praticamente cambiato tutto. Ci sono quattro nuovi giocatori nel torneo. Tutti cercano costantemente di migliorare e io continuerò a lavorare per correggere gli aspetti del mio gioco e fare nuovi passi avanti“, ha sottolineato.

La direzione che Zverev vuole seguire è piuttosto chiara: ridurre la passività negli scambi, assumersi maggiori responsabilità e cercare di comandare il gioco. Una trasformazione che, a suo giudizio, sta già producendo segnali incoraggianti, come dimostrato proprio dalla vittoria contro Fils.

“Sono soddisfatto del percorso che sto seguendo e dell’evoluzione del mio tennis. Voglio continuare a diventare un giocatore più aggressivo, uno che prende l’iniziativa e detta il ritmo delle partite. Credo che la partita di oggi ne sia un buon esempio. Le cose non andavano benissimo da fondo campo, ma sono rimasto fedele al mio piano di gioco. Ho continuato a essere aggressivo, senza indietreggiare né permettere al mio avversario di prendere l’iniziativa e giocare con più tranquillità. Questa è la mentalità che voglio mantenere“, ha aggiunto.

Un’evoluzione che passa anche da un diverso approccio agli allenamenti. Non basta ripetere un determinato colpo per acquisire maggiore sicurezza: secondo Zverev, è fondamentale allenarlo immaginando già le situazioni tattiche nelle quali potrà essere utilizzato durante una partita.

“Una volta che hai delle solide basi nel tuo gioco, puoi iniziare a lavorarci su in modo diverso. Ad esempio, in allenamento passo ancora ore e ore a praticare il dritto incrociato. Ma non è la stessa cosa eseguire quel colpo semplicemente per tenere la palla in gioco, rispetto a farlo pensando che, se ricevo una palla corta dall’avversario, ne approfitterò per andare a rete“, ha concluso.