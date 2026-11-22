Chi pensa che Alexander Zverev tifi per l’eliminazione dei rivali più forti si sbaglia, e lui lo dice senza giri di parole. Dopo la vittoria su Medvedev, che gli vale la finale delle ATP Finals di Torino contro Carlos Alcaraz, il tedesco ha ribaltato il luogo comune: “Molti pensano che i tennisti vogliano che i loro principali rivali perdano per avere la strada più facile, ma nel mio caso è esattamente il contrario. Mi piace la sfida di giocare contro i migliori al mondo e Alcaraz, dal suo ritorno, è stato il migliore. Non vedo l’ora di affrontarlo; non vedo l’ora di raccogliere questa sfida“.

Il concetto lo ha ribadito più volte in conferenza stampa: “Penso che molti di voi credano che io speri sempre nelle sconfitte dei giocatori più forti, così da avere un percorso più semplice. Per me, invece, il bello è la sfida. Mi piace affrontare i migliori del mondo“.

Per Zverev, lo spagnolo è il punto di riferimento del momento: “Per come sta giocando dal suo ritorno, Carlos è stato sicuramente uno dei migliori giocatori del mondo, forse il migliore“. Poi la promessa di un duello vero: “Non vedo l’ora che arrivi domani. Non vedo l’ora di giocare una partita difficile“.

La semifinale con Medvedev ha mostrato un Zverev solidissimo al servizio: il russo non ha avuto nemmeno una palla break. Ma quando gli è stato chiesto se si senta quasi imbreakabile, il tedesco ha spostato subito l’attenzione sull’avversario di domani: “Mi sento bene al servizio. Ma penso che domani affronterò il miglior ribattitore del mondo, quindi vedremo come andrà“. La finale si deciderà proprio qui, tra la sicurezza dei suoi turni di battuta e la capacità di Alcaraz di rispondere.

Il precedente più recente è la sconfitta di Melbourne, che Zverev non considera una svolta, ma un punto di partenza: “Non penso che abbia cambiato la mia stagione. Credo che mi abbia dato fiducia in quello che stavo cercando di fare quest’anno. Ne ho parlato molto: volevo cambiare il mio gioco, provare a giocare un tennis diverso“. E ancora: “Quella partita mi ha dimostrato che era la cosa giusta da fare. Anche se avevo perso, ero piuttosto soddisfatto. Penso che sia stato l’inizio di qualcosa di buono quest’anno“. Una sconfitta trasformata in conferma di una scelta tecnica, che a Torino avrà un nuovo esame.

Il successo su Medvedev ha riaperto anche un cassetto di ricordi: la finale giovanile di Prato del 2013, il loro primo confronto, vinto dal russo 6-4 al terzo set. Zverev ricorda soprattutto il finale: “Era un torneo all’aperto sulla terra, ma giocammo il set decisivo al coperto. Persi e mi arrabbiai molto“. Già allora aveva capito di avere davanti un giocatore fuori dagli schemi: “Si vedeva sempre quanto fosse talentuoso“. Oggi il bilancio è sereno: “Sono molto contento di come siano andate le cose per tutti e due“.

Resta il quadro generale, con Alcaraz e l’assente Jannik Sinner a dominare gli ultimi anni. Zverev non ne fa un tabù e rivendica il proprio spazio: “Fa sempre piacere vincere contro questi due. Hanno vinto praticamente tutto, poi quest’anno sono arrivato anch’io e ho conquistato qualcosa“. Il rispetto, però, non cambia: “Sono stati il punto di riferimento e continuano a esserlo. Non vedo l’ora di affrontare questa sfida“.