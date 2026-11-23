Se qualcuno, a inizio anno, gli avesse mostrato il copione completo della stagione, con la finale persa a Torino in fondo, Alexander Zverev avrebbe firmato senza esitare. Lo dice lui stesso, e la frase dà la misura di come legga una serata che pure lo ha visto uscire sconfitto per 6-2 7-6 contro Carlos Alcaraz: “La stagione che ho avuto mi fa guardare questa sconfitta in modo un po’ diverso. Naturalmente avrei voluto vincere ed essere campione qui per la terza volta. Ma se qualcuno mi avesse dato un foglio dicendomi: ‘Questa sarà la tua stagione e perderai la finale di Torino’, lo avrei firmato. E mi sarebbe andato bene“.

Il bilancio non cancella però l’analisi della partita, che il tedesco riduce a due fattori. Il primo è il valore dell’avversario: “Credo che ci siano due aspetti. Il primo è che lui è sicuramente uno dei migliori ribattitori del mondo, su questo non ci sono dubbi. Il secondo è che oggi, purtroppo, avevo parecchio dolore alla caviglia“.

Il legame tra il fastidio fisico e il rendimento al servizio è diretto, e Zverev lo spiega in termini di meccanica: “La caviglia influenza molto il mio servizio. Quando mi fa male devo cambiare il movimento, evitando di fare un passo all’indietro così ampio. È vero: oggi ho servito molto peggio. Naturalmente va dato merito anche a lui, perché è uno dei migliori al mondo in risposta“.

Il disturbo non è una novità e non è continuo: “Per me dipende da quanto gioco. È qualcosa con cui convivo, ma non mi dà fastidio continuamente. Si presenta una volta ogni due mesi, ogni due mesi e mezzo, e allora diventa un problema per il servizio“. Chi lo guarda da fuori, precisa, rischia di fraintenderne gli effetti: “Molti pensano che, se hai un problema alla caviglia, devi necessariamente muoverti male. In realtà da fondo campo riesco a muovermi bene. È proprio quella posizione del servizio che non riesco a raggiungere: il passo all’indietro con il piede destro, perché il mio è piuttosto ampio“.

La modifica del gesto ha una conseguenza che va oltre la singola battuta, perché altera il ritmo dell’intero movimento: “Quando devo modificarlo, cambia un po’ il ritmo. Credo che il servizio sia soprattutto un colpo di ritmo. Quando non sono abbastanza preciso e potente, questi giocatori riescono a rimettere in campo ogni risposta. Non sbagliano“.

Zverev sa riconoscere i segnali con cui il problema si ripresenta: “La caviglia diventa molto rigida, faccio fatica a raggiungere quella posizione e sento dolore. È così che capisco che il problema sta tornando. Ci sono momenti nei quali faccio il passo all’indietro e perdo forza in quel piede: è allora che mi vedete interrompere il movimento del servizio». Proprio questa familiarità lo rende sereno sul futuro: «Non è qualcosa che mi preoccupa troppo. Credo di sapere quando devo raggiungere il picco per i grandi tornei e cosa devo fare nella preparazione per essere senza dolore e al cento per cento“.

Il rimpianto più netto resta quello legato alla battuta: “Vorrei aver servito meglio“, dice sorridendo. “Lo avevo detto anche dopo la semifinale: il colpo più importante sarebbe stato il servizio. Se nei miei turni di battuta giochiamo tanti scambi, lui è uno dei migliori al mondo da fondo e ne vincerà molti. Contro di lui so di dover servire bene. Purtroppo oggi non ci sono riuscito“.

Eppure il tedesco rivendica la resistenza mostrata: “Sono abbastanza orgoglioso di come ho giocato e di come ho lottato. Il servizio è la mia arma principale, soprattutto contro i migliori giocatori del mondo. Ho giocato praticamente senza la mia arma migliore e sono comunque riuscito a rendere la partita molto competitiva“.

Nella sua ricostruzione, il 6-2 d’apertura nasconde una realtà diversa: “Ho perso 6-2, ma ho la sensazione che avrei potuto essere avanti 5-3. Ho perso tantissimi game equilibrati, tutti quelli arrivati ai vantaggi. Sentivo ancora di poter cambiare la partita e nel secondo set ci sono quasi riuscito. Se fossimo arrivati a un set pari, sarebbe diventata interessante“. Il secondo parziale, in effetti, gli ha lasciato la sensazione concreta di poter riaprire la sfida, ma senza illusioni sul prezzo da pagare: “Il secondo set avrei potuto vincerlo. Ma per batterlo devi essere al 110% e giocare in maniera perfetta. Oggi non sono riuscito a farlo. Va bene così: ho perso contro un ottimo tennista“.

Il primato di fine anno, già assicurato, non ha tolto peso all’appuntamento torinese: “Qui ero molto motivato. Non puoi mai dare per scontato di partecipare a questo torneo: ci sono gli otto migliori giocatori del mondo ed è un onore far parte di questo gruppo“. Chiude con un’ammissione di stanchezza accompagnata da un giudizio sereno sul proprio impegno: “Ho cercato di dare assolutamente tutto. Nell’ultima parte della stagione, soprattutto da Shanghai in avanti, mi era mancata un po’ di energia. Ma qui sento di aver fatto il meglio che potevo“.