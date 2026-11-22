Stavolta non arriva il tris per Alexander Zverev. Con Carlos Alcaraz dall’altra parte della rete, il tedesco deve cedere nella finale delle ATP Finals, di cui era stato il primo vincitore in epoca torinese nel 2021. Gli restano comunque i due Slam e il numero 1 del mondo alla conclusione della stagione.

Così il tedesco durante la premiazione: “Congratulazioni a Carlos per quel che ha raggiunto quest’anno, il Career Grand Slam, e per questo torneo. Hai solo 23 anni e sei già una leggenda di questo sport, se ti ritiri domani puoi rilassarti. Il mio anno è iniziato in Australia con te e con te è finito qui“.

Quindi si rivolge anche alle persone del box dell’iberico: “Le persone che supportano di più Carlos sono nel box, congratulazioni, hanno fatto un lavoro incredibile“. E poi: “Ho e abbiamo avuto un anno fantastico, oggi non ho vinto il trofeo che volevo, il mio corpo era un po’ stressato in queste ultime settimane, grazie al mio angolo per la forza che mi ha dato“. Seguono i ringraziamenti agli sponsor e all’ATP, di rito: “Dobbiamo dire grazie se abbiamo un tour così, quest’evento è veramente grandioso”.

E poi il capitolo Italia: “Voglio dire come ultima cosa che amo, assolutamente, l’Italia. Adoro che giochiamo questo torneo qui, ho giocato i miei migliori tornei qui, a Roma e a Torino. Quando Jannik non è qui penso di essere un buon sostituto di Jannik per la gente“.