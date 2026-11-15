Alex Vinatzer migliora il pettorale di partenza in slalom: decisiva un’assenza nella World Entry List

Alex Vinatzer ha conquistato un pregevole quinto posto nello slalom di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Dopo il settimo posto conseguito tre settimane fa in occasione del gigante di Soelden, il talentuoso altoatesino si è ben distinto sulle nevi finlandesi, dove è andato in scena la prima prova stagionale tra i pali stretti. Il nostro portacolori si è reso protagonista di una pregevole rimonta dalla 23ma piazza, siglando il miglior tempo nella seconda manche e risalendo ben diciotto posizioni.

Il riscontro conseguito in terra nordica non ha però permesso al nostro portacolori di rientrare nel primo gruppo di merito, riservato ai migliori quindici atleti della WCSL List di specialità. Grazie ai 45 punti odierni, che si sommano alla base di partenza di 161 punti, da cui sono state sottratte 12 unità prima della gara di Levi, il nostro portacolori staziona in 16ma posizione con 194 punti all’attivo e si trova a sedici lunghezze di distacco dal norvegese Eirik Hystad Solberg, che chiude la top-15.

Questo sul campo, ma va ricordato che l’austriaco Manuel Feller è infortunato e dunque non sarà della partita. Alex Vinatzer rientrerà dunque tra i primi quindici a Gurgl. Ricordiamo che i primi sette classificati beneficiano di un pettorale tra il numero 1 e il numero 7 (estratto a sorte alla vigilia dell’evento), mentre gli atleti tra l’ottavo e il quindicesimo posto hanno in dote un pettorale tra l’8 e il 15 (sempre sorteggiato il giorno prima della gara). Alex Vinatzer avrà in dote un pettorale tra il numero 8 e il numero 15.