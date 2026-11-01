Alex Marquez: “Gara difficile, salterò il Qatar per operarmi”

Alex Marquez ha centrato la terza posizione in occasione del GP della Malesia, atto numero diciannove del Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio presso la pista di Sepang. Una gioia particolarmente grande per il pilota Gresini, il quale ha condiviso il podio con il fratello Marc, sempre più vicino al titolo.

Il ducatista ha infatti vinto la gara, precedendo la KTM di Pedro Acosta e appunto il fratello, capitalizzando quanto più possibile l’assenza del diretto rivale Jorge Martin. Una volta arrivato in zona mista, Alex Marquez ha commentato la sua prestazione:

“Difficile, sapevo da prima della gara che sarabbe stato complicato mantenere l’intensità, ho cercato di gestire al meglio. La terza posizione era il massimo che potessi ottenere, voglio dire grazie al mio team per aver sistemato la moto che ieri si era distrutta.- Ha detto Marquez – Ho fatto una buona partenza, ma Marc all’inizio mi ha subito infilato ed è stato più bravo, l’ho attaccato alla 4 ma sono andato lungo. Sapevo delle mie condizioni, è stato difficile gestire gomme e fisico, quando è arrivato Ogura non ce la facevo più. Domani svolgerò un’operazione, toglierò la placca sulla spalla, vedremo di tornare in pista per Portimao, ma ancora non sappiamo”.

Marquez ha poi proseguito: “Oggi guida dolce all’inizio? Quando non hai il fisico fai fatica specie dove non guidi pulito. Dopo otto giri sono calato. Anche Marc ha voluto risparmiare. L’operazione di domani non c’entra con il Qatar, non riesco a fare tre gare di fila”.