Alessia Polieri: “Duole vedere Miressi ultimo in Finale B. Franceschi in grande spolvero”

Vanno in archivio le finali della seconda giornata degli Assoluti 2026 di nuoto in vasca corta a Riccione. I risultati importanti non sono mancati, come alcuni tempi di altissimo profilo. Nel corso della puntata di Swim Zone di oggi, in onda sul canale Youtube di OA Sport, sono state analizzate tutte le gare, per capire nel migliore dei modi come sono andate le cose.

L’ex nuotatrice, ora commentatrice tecnica, Alessia Polieri, ha iniziato da un bilancio generale: “Sicuramente abbiamo assistito ad una giornata di finali che si possono definire in grande spolvero, partendo da un 400 misto di Sara Franceschi che scende nettamente sotto il tempo valido per Pechino quindi dal 4:29.9 e va sul 4:29.2. Già ieri aveva fatto vedere un miglioramento di un secondo e mezzo nei 100 rana per cui ci aspettavamo una conferma anche oggi. Quando vinse l’argento a Melbourne in vasca corta fece 4:28, per cui direi molto bene e bella gara. Si è distinta anche Giada Alzetta con un buon 4:31 finale”.

Nei 50 dorso maschile sono arrivate conferme importanti, sotto forma di risultati di altissimo livello: “Lorenzo Mora ha fatto davvero una ottima gara chiudendo in 22.75 precedendo Michele Lamberti per 14 centesimi. Entrambi hanno anche staccato il pass per Pechino, per cui ottime conferme”.

Passiamo agli 800 stile libero donne che, come al solito, hanno una dominatrice ben definita ma, di pari passo, hanno fatto vedere anche altro. “Penso sia stata una gara veramente bella. Solidissima per entrambe le atlete. Pensavo, anzi, che Noemi Cesarano ottenesse un tempo migliore, ovvero qualcosa in meno rispetto a quanto realizzato a Genova. Forse ha accusato un po’ i 1500 metri di ieri. Ottima prestazione ad ogni modo e ne sarà davvero contenta, sfiorando il tempo per Pechino. Prestazione eccellente, invece, per Simona Quadarella che, nonostante fosse già qualificata, ha chiuso in 8’08″84 (senza scendere mai sotto i 31″ a livello di passo). Considerando le gare che fa, mantenere sempre un trend così alto, è eccellente. Oggettivamente penso sia molto più difficile che farlo sui 50 e 100″.

Spazio poi ai 100 stile libero donne. “Non penso sia ancora alla portata andare sotto il muro dei 52″, dato che non è un limite di poco conto. Emma Virginia Menicucci ha vinto in 52″06, a soli 23 centesimi dal limite per Pechino”.

Nei 200 farfalla uomini la vittoria è andata ad Andrea Camozzi: “Direi che ha fatto la gara che doveva fare, è partito e non ha guardato in faccia nessuno. Ha tenuto attorno al 28:5 la parte centrale, quindi è un po’ calato nel finale. Si è sentita la stanchezza perché, come ben sappiamo, nei 200 farfalla c’è. Ha chiuso a mezzo secondo dal limite per i Mondiali per cui non ha fatto male. Crescerà dato che è ancora giovane”.

Un’altra gara importante sono stati gli 800 stile libero uomini. “Luca De Tullio ha vinto davanti a un positivo Francesco Volpe che ha proceduto alla grande per larghi tratti della gara. Sappiamo che è giovanissimo dato che è del 2008 e penso che abbia corso davvero bene. De Tullio è un professionista della distanza e ha confermato il suo valore”.

Ultima battuta, invece, sull’atleta bocciato della giornata: “Mi duole dirlo ma nomino Alessandro Miressi. Vederlo ultimo nella finale B come tempo di qualificazione è qualcosa che non ti aspetti mai. Sono almeno 8 anni che è sulla cresta dell’onda per cui non lo si può criticare dopo tanta costanza. Spero che possa ritrovare la forma giusta”.

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