Pallavolo

Alessia Orro sostituita, Vargas trascina il Fenerbahce. Voci di mercato e clausola di rescissione: la situazione

Stefano Villa

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4 minuti fa

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Alessia Orro / CEV

Alessia Orro ha giocato i primi due set del confronto tra il suo Fenerbahce Istanbul e il modesto Nilufer Belediyespor Eker, incontro valido per la nona giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La palleggiatrice è andata a referto con un punto e stava ben distribuendo il gioco tra la formidabile bomber Melissa Vargas (poi top scorer al termine del confronto con 31 punti), le schiacciatrici Hande Baladin (9 punti) e Ana Cristina De Souza (6).

Il coach Stefano Lavarini ha poi deciso di togliere dal campo la regista sarda, MVP agli ultimi Mondiali, e di inserire Arelya Karasoy Kocas, dando respiro anche ad Ana Cristina per inserire Saliha Sahin. Si è trattato di un turnover ragionato vista la caratura delle avversarie, tra l’altro anche l’altra attaccante Arina Fedorovtseva e la centrale Eda Erdem sono state totalmente risparmiate per questa partita giocata tra le mura amiche del Burhan Felek Salonu.

Il Fenerbahce ha vinto con un comodo 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) e si conferma al secondo posto in classifica generale con 23 punti, a tre lunghezze di ritardo dal VakifBank Istanbul e con una partita giocata in meno rispetto alle Campionesse d’Europa. Le gialloblù torneranno in campo sabato 21 novembre (ore 13.00 italiane) per affrontare l’Aras Kargo in trasferta e continuare la rincorsa nei confronti della compagine di coach Giovanni Guidetti.

Durante l’ultima settimana si è parlato tanto di volley mercato e in Turchia sono circolate anche voci riguardo a una possibile rescissione del contratto anticipata da parte di Alessia Orro, perché prevista nell’accordo triennale stipulato lo scorso anno tra la palleggiatrice e l’ambiziosa società anatolica. La clausola sarebbe attivabile nel corso del terzo anno (il prossimo), ma per il momento non ci sono effettivi segnali su un possibile ritorno in Italia.

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