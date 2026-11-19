Alessia Orro sarebbe dovuta scendere in campo sabato 21 novembre (ore 13.00 italiane) in occasione del confronto tra il suo Fenerbahce Istanbul e l’Aras Kargo, incontro valido per la decima giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La partita in programma al TVF Ataturk Kompleksi non andrà regolarmente in scena. La Federazione Turca ha accolto la richiesta di posticipare l’incontro pervenuta da parte delle padrone di casa, alle prese con un’intossicazione alimentare.

Nel comunicato dell’Aras Kargo si legge: “Prima della partita disputata in trasferta contro l’Eczacibasi Istanbul (la squadra di Ekaterina Antropova, n.d.r.), le nostre atlete e i componenti dello staff tecnico hanno manifestato sintomi che hanno fatto sospettare un’intossicazione alimentare. Nonostante i disturbi siano peggiorati durante l’incontro, le nostre atlete hanno portato a termine la partita con senso di responsabilità. Al termine dell’incontro sono state avviate le cure, alcune giocatrici sono state sottoposte a cure in ospedale. A causa dei problemi di salute è stato presentate richiesta di rinvio della partita in programma questo fine settimana“.

Weekend di riposo per Alessia Orro e compagne. Il calendario si complica un po’ per la formazione della MVP degli ultimi Mondiali, della bomber Melissa Vargas e della schiacciatrice Arina Fedorovtseva, perché si stanno portando sulle spalle un altro incontro da recuperare (contro il Goztepe Yuppo), cancellato a causa delle infiltrazioni di acqua nel palazzetto. Trovare spazio per un doppio recupero in un calendario molto fitto non sarà semplice per le gialloblù, seconde in classifica a tre punti di distacco dal VakifBank.