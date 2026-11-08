Alessia Orro dirige Vargas e Fedorovtseva, il Fenerbahce batte Mazzanti e avvicina il VakifBank

Alessia Orro ha diretto a meraviglia il Fenerbahce Istanbul in occasione dell’atteso confronto con il Turk Hava Yollari, valido per l’ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La MVP degli ultimi Mondiali ha guidato le gialloblù al Burhan Felek Salonu, dove le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte per 3-0 (25-18; 25-17; 25-20).

La palleggiatrice ha mandato in doppia cifra l’opposto Melissa Vargas (15 punti) e le schiacciatrici Arina Fedorovtseva (17 punti) e Ana Cristina (12), al centro hanno giocato Kubra Akman (4) e Eda Erdem (2). La pallavolista sarda è andato a referto con 5 punti (3 ace), confermando l’ottimo momento di forma che sta vivendo in questo avvio di stagione.

Il Fenerbahce Istanbul si conferma al secondo posto in classifica con 20 punti (7 vittorie in altrettante partite disputate), a tre lunghezze di distacco dalla capolista VakifBank, che ha giocato un incontro in più. Orro e compagne torneranno in campo domenica 15 novembre (ore 11.00 italiane) per affrontare il modesto Nilufer Belediyespor di fronte al proprio pubblico.