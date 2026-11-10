Alessandro Ragaini: “D’Ambrosio mi sprona in allenamento. 4×200 sl azzurra in netta crescita, gli 800 mi affascinano”

Alessandro Ragaini rappresenta una delle giovani promesse più interessanti del nuoto azzurro per quanto visto nell’ultimo triennio, seppur tra alti e bassi nell’arco di una crescita non lineare. Il ventenne marchigiano era esploso nella stagione olimpica di Parigi 2024, spingendosi fino ad un sensazionale 1’45″83 nei 200 stile libero e qualificandosi per i Giochi a soli 17 anni.

Le due stagioni successive si sono rivelate però meno esaltanti per il nativo di Jesi classe 2006, che nel frattempo si è trasferito a Verona proprio con l’obiettivo di abbassare finalmente il personale nei 200 sl ed effettuare un notevole salto di qualità nelle sue distanze di riferimento. Il portacolori del Centro Sportivo Carabinieri ha fatto il punto della situazione ai microfoni di OA Sport, ripercorrendo le problematiche affrontare nell’ultimo biennio e proiettandosi verso il 2027.

Come è proseguito il tuo percorso di crescita dopo Parigi 2024?

“Il mio percorso post-Parigi non è stato semplice. È stato pieno di cambiamenti, novità e fatiche. Devo ammettere che sono stati anni abbastanza difficili, perché ho preso decisioni importanti come quella di trasferirmi a Verona, cambiando tutto e lasciando casa. Non è stato facile, ma ho avuto la fortuna di trovarmi bene, quindi sono contento e soprattutto soddisfatto delle scelte che ho fatto”.

Hai capito su cosa serve lavorare per compiere l’ultimo step verso il massimo livello?

“Da quando sono qui a Verona ho iniziato la carriera proprio da professionista. Prima, vivendo a casa e andando a scuola, non riuscivo a fare doppi allenamenti o ad avere a disposizione la vasca lunga tutti i giorni; adesso, invece, ho assunto un approccio effettivamente da professionista in tutti gli aspetti. Poi per raggiungere i massimi livelli ci si dovrà allenare tanto e conteranno molto i particolari, come le virate. Dovrà essere tutto perfetto, dall’allenamento quotidiano fino alla gara vera e propria, evitando qualsiasi errore tecnico”.

Quanto è importante per te allenarti insieme a Carlos D’Ambrosio?

“Per me una cosa fondamentale è non essere più solo in allenamento. Stando a Verona ho la compagnia di tutto il gruppo e in particolare di Carlos. Mi sto trovando molto bene con lui, sia fuori che in acqua. Siamo diventati ottimi amici e in allenamento è bello potersi sfidare ogni giorno e spronarsi a vicenda: è uno stimolo molto positivo e sicuramente più divertente rispetto ad allenarsi da soli”.

Cosa è cambiato per te nell’approcciare il nuoto rispetto a quando eri un ragazzino?

“In realtà cerco di mantenere un approccio al nuoto molto simile a quando ero ragazzino. Lo vivo sempre come un divertimento, una cosa che mi piace fare e che mi fa stare bene. Ovviamente in allenamento si fa molta fatica, ma sono soddisfatto di ciò che faccio e mi piace, quindi sono sereno”.

Tra 200 e 400 sl, qual è la distanza a te più congeniale?

“Negli anni ho dovuto affrontare un po’ di alti e bassi in entrambe le gare. Nell’anno olimpico, ad esempio, sono andato molto bene nei 200, mentre l’anno scorso mi sono espresso molto meglio nei 400. Devo ancora finalizzare bene la mia distanza che più fa per me, ma sono contento di prepararle entrambe. Mi piace nuotarle tutte e due e poi ogni anno magari una riesce meglio dell’altra, ma continuerò ad allenarle entrambe cercando di ottenerne il massimo”.

Quali prospettive intravedi per la 4×200 sl dell’Italia?

“La vedo in netta crescita. Ci sono tanti ragazzi che stanno facendo molto bene nei 200 stile, quindi speriamo si possa costruire una squadra competitiva contro il resto del mondo in vista dei prossimi appuntamenti internazionali”.

Nei tuoi programmi futuri c’è l’ipotesi di allungare fino agli 800 sl?

“Guardando ai miei programmi futuri, mi piace l’idea di gareggiare anche sugli 800, distanza che ho già testato due o tre volte. Certo non è facile e ci vuole esperienza. Avendola nuotata così poche volte devo ancora imparare a gestirla al meglio. Però è una gara che mi affascina e che mi piace, quindi vorrei aggiungerla ai 200 e ai 400. A queste si unisce sempre il 200 farfalla, che nuoto fin da ragazzino: continuerò sicuramente a farla e ad allenarla”.

In Italia secondo te si ha poca pazienza nell’aspettare i giovani?

“Vedo che la Federazione investe molto sui giovani, ci crede e guarda in prospettiva. Quindi, al contrario, secondo me in Italia c’è pazienza. Stanno facendo un ottimo lavoro in questo senso e lo trovo un approccio assolutamente giusto”.

Che obiettivi ti sei prefissato per il 2027?

“L’obiettivo per il 2027 è sicuramente quello di tornare a gareggiare bene. Per ora il primo obiettivo prefissato sono i Campionati Italiani di aprile, dove cercherò ovviamente la qualificazione per il Mondiale. L’intento quindi è fare una buona stagione, dato che già alla fine della scorsa annata ero rimasto abbastanza soddisfatto delle mie prestazioni, come ad esempio i 400 al Settecolli. Ora voglio continuare a migliorarmi e cercare di portare a casa ottimi risultati e prestazioni”.

Come speri di arrivare a Los Angeles 2028?

“Chiaramente Los Angeles è vicina e non manca poi così tanto tempo. Per adesso, però, non voglio pensarci troppo: devo prima concentrarmi su questa stagione e vedere quali risultati riuscirò a ottenere. Le Olimpiadi rimangono ovviamente un traguardo fondamentale. Dopo aver vissuto l’esperienza di Parigi, la voglia di partecipare a Los Angeles e fare bene c’è tutta. Al momento però preferisco pensare ancora alla stagione che arriva, per portare a casa buoni risultati e ritenermi soddisfatto del mio lavoro quotidiano”.