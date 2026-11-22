Torino si prepara all’atto conclusivo delle Nitto ATP Finals 2026: domenica alle 18:00 l’Inalpi Arena ospiterà la sfida per il titolo tra il numero 1 del mondo Alexander Zverev e il talento spagnolo Carlos Alcaraz.

È la finale che il pubblico aspettava. Da una parte la solidità implacabile del padrone del ranking mondiale, dall’altra l’esplosività e la fantasia del campione iberico. A Torino va in scena l’ultimo capitolo della stagione tennistica 2026, un confronto ad altissima tensione che mette in palio il prestigio del titolo di “Maestro” e il ricco assegno riservato al vincitore.

Alexander Zverev si presenta all’appuntamento decisivo con l’abito del favorito e un ruolino di marcia immacolato. Il tedesco ha attraversato la settimana torinese senza concedere neppure un set agli avversari. Dopo aver dominato il Girone John McEnroe regolando nell’ordine Rafael Jodar, Ben Shelton e Arthur Fils, il numero 1 ATP ha disinnescato anche Daniil Medvedev in semifinale (7-6, 6-4), mostrando una tenuta al servizio quasi ingiocabile sulle superfici rapide. Per Zverev si tratta della terza finale in carriera alle Finals, un palcoscenico indoor dove il suo tennis potente e geometrico trova l’habitat naturale.

Sul lato opposto della rete ci sarà un Carlos Alcaraz deciso a colmare una delle poche lacune del suo straordinario palmarès. Lo spagnolo, seconda testa di serie del torneo, ha superato il Girone Ivan Lendl – aperto con un perentorio 6-2, 6-2 ai danni di Frances Tiafoe – e ha guadagnato il pass per l’ultimo atto al termine di una semifinale al cardiopalma, rimontando in tre set l’americano Ben Shelton. Alcaraz arriva in finale forte della propria capacità di accendere il pubblico e di variare il ritmo anche su un campo veloce come quello piemontese, tradizionalmente meno congeniale alle sue caratteristiche rispetto alla terra battuta o al cemento aperto.

Il match rappresenterà il quattordicesimo incrocio tra i due. Il bilancio complessivo sorride di misura ad Alcaraz, avanti 7-6 nei precedenti, compreso l’ultimo drammatico scontro diretto nella semifinale degli Australian Open di quest’anno, vinto dallo spagnolo al quinto set dopo una battaglia memorabile. Tuttavia, i numeri indoor delle ATP Finals raccontano una storia diversa: nei due precedenti giocati proprio nel torneo dei Maestri, ad avere la meglio è sempre stato Zverev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale delle ATP Finals 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

ALCARAZ-ZVEREV FINALE ATP FINALS 2026 OGGI

Domenica 22 novembre

INALPI ARENA – Inizio alle 15:00

1. Marcelo Arevalo SAL / Mate Pavic CRO vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203).

A seguire non prima delle 18:00

2. Alexander Zverev GER vs Carlos Alcaraz ESP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

PROGRAMMA FINALE ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv, Mediaset Infinity, sito di Sportmediaset

Diretta testuale: OA Sport