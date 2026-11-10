Alcaraz sempre più vicino a Sinner nel ranking ATP: a quale distacco può portarsi con le Finals di Torino

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da metà aprile a fine agosto, Carlos Alcaraz è tornato in maniera perentoria sulla scena internazionale: ha raggiunto i quarti di finale agli US Open (venne sconfitto da Ben Shelton al tie-break del quinto set), ha vinto i tornei ATP 500 di Tokyo e Vienna, si è imposto nel Masters 1000 di Parigi. I risultati conseguiti negli ultimi mesi hanno permesso al fuoriclasse spagnolo di raccogliere un lauto bottino e di rafforzare la terza posizione nel ranking ATP, avvicinandosi sensibilmente a Jannik Sinner.

Guardando la ATP Race, che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione e che coinciderà con la classifica mondiale una volta concluse le ATP Finals, Alcaraz staziona a quota 6.100 punti, mentre Sinner è fermo a 7.950 punti e il tedesco Alexander Zverev campeggia con 9.350 punti. Al momento, dunque, il fuoriclasse iberico si trova a 1.850 lunghezze di ritardo dal tennista italiano, ma l’azzurro non sarà della partita sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre a causa di un infortunio, mentre il suo grande rivale andrà a caccia del trofeo.

Carlos Alcaraz potrebbe ulteriormente accorciare le distanze, ma quanti punti può recuperare esattamente a Jannik Sinner? Ogni vittoria nella fase a gironi assicura 200 punti, l’affermazione in semifinale garantisce 400 punti, il successo nell’atto conclusivo viene premiato con 500 punti. Un campione imbattuto può portare a casa massimo 1.500 punti. Se Alcaraz dovesse conquistare le ATP Finals con cinque successi, si porterebbe a 350 punti di distacco da Jannik Sinner. Di seguito il quadro dettagliato del possibile divario tra Sinner e Alcaraz dopo le ATP Finals.

DISTACCO SINNER-ALCARAZ

Prima delle ATP Finals: Sinner 7.950 punti, Alcaraz 6.100 punti. Distacco: 1.850 punti.

Con una partita vinta di Alcaraz nella fase a gironi e nessun successo nella fase a eliminazione diretta: Sinner 7.950 punti, Alcaraz 6.300 punti. Distacco: 1.650 punti.

Con due partite vinte di Alcaraz nella fase a gironi e nessun successo nella fase a eliminazione diretta: Sinner 7.950 punti, Alcaraz 6.500 punti. Distacco: 1.450 punti.

Con tre partite vinte di Alcaraz nella fase a gironi e nessun successo nella fase a eliminazione diretta: Sinner 7.950 punti, Alcaraz 6.700 punti. Distacco: 1.250 punti.

Con tre partite vinte di Alcaraz nella fase a gironi e finale persa: Sinner 7.950 punti, Alcaraz 7.100 punti. Distacco: 850 punti.

Con tre partite vinte di Alcaraz nella fase a gironi e finale vinta (campione imbattuto): Sinner 7.950 punti, Alcaraz 7.600 punti. Distacco: 350 punti.