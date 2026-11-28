Carlos Alcaraz è pronto alla sfida contro l’Italia nella finale di Coppa Davis: lo spagnolo dodici mesi fa era assente per infortunio e non aveva potuto giocare l’ultimo atto, vinto dagli azzurri. In conferenza stampa l’iberico non nasconde le velleità in vista del tie di domani.

Quella odierna era la prima partita a Bologna per Alcaraz, tenuto a riposo nei quarti di finale: “Mi sento al 100% fisicamente. Vincere le partite e i tornei aiuta sempre ad acquisire fiducia. Sono semplicemente felice di aver ritrovato questo livello di sicurezza e cercherò di sfruttarlo al meglio in vista di domani. Fin da quando ero bambino, sognavo di trovarmi in una situazione del genere. Per me è un enorme privilegio poter giocare una finale di Coppa Davis. Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare la squadra e di aver collezionato il punto decisivo“.

Lo scorso anno lo spagnolo si era infortunato alle Finals e non aveva giocato la Davis: “Domani ci aspetta l’ultimo passo. Sono davvero felice e orgoglioso, ma soprattutto molto concentrato sulla sfida. So che l’anno scorso il trofeo ci è sfuggito e quest’anno farò di tutto per aiutare la squadra a conquistarlo. L’anno scorso ero molto dispiaciuto di non aver potuto partecipare a questa settimana a causa dell’infortunio, che mi aveva costretto a lasciare la squadra e a seguire tutto da casa. Non è stato facile, ma ho cercato di sostenerli il più possibile. Per me è un onore e un privilegio poter essere qui domenica, stare bene fisicamente ed essere pronto a scendere in campo“.

Nel match tra i numeri 1 delle due selezioni probabile l’incrocio con Cobolli: “Per quanto riguarda l’eventuale sfida contro Flavio Cobolli, non sappiamo ancora chi giocherà domenica. È un giocatore da top 10 e non dobbiamo sottovalutarlo. Non importa se ultimamente non ha ottenuto molti successi: resta un tennista di grande talento e con un livello di gioco molto alto. Le vittorie non vanno mai date per scontate. Se toccherà a me giocare, darò il massimo, cercando di rimanere concentrato e di aiutare la squadra con il mio punto“.