Buona la prima alla BolognaFiere Arena per Carlos Alcaraz che, una settimana dopo aver vinto le ATP Finals di Torino, ha demolito Arthur Fery regalando alla Spagna il punto decisivo per sconfiggere la Gran Bretagna e accedere così alla finale della Coppa Davis 2026. Il numero tre al mondo si è imposto per 6-2 6-1 sul tennista britannico, semifinalista a Wimbledon la scorsa estate, in attesa di recitare un ruolo da protagonista anche domani contro l’Italia nel tie che metterà in palio l’Insalatiera.

“Sono davvero felice e orgoglioso di aver conquistato il punto che ha qualificato la Spagna per la finale. È la seconda finale consecutiva per noi, e la mia prima finale di Coppa Davis. Farò tutto il necessario per vincere. La Davis è un obiettivo che inseguo da molto tempo. Lo farò per la Spagna, per tutti coloro che ci seguono da casa e per tutti quelli che sono venuti qui a sostenerci dal vivo. Sarà una giornata importantissima per noi e sono davvero orgoglioso di farne parte“, le dichiarazioni a caldo del murciano.

“Questo campo è piuttosto veloce, ho cercato di restare concentrato. Lui colpiva la palla con molta forza, quindi ho cercato di mantenere la massima attenzione fin dal primo colpo. Non è stato molto costante, ha commesso parecchi errori, ma direi che è stato anche merito mio visto che per gran parte del match ha cercato di forzare troppo il gioco. Sono davvero contento di essere rimasto concentrato e di aver continuato a esprimere il mio tennis, il mio stile, per tutta la durata dell’incontro“, il commento di Alcaraz.