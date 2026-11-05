Carlos Alcaraz: “Il tennis ha bisogno del ritorno di Sinner. Mi fa piacere avere Jannik sempre con me”

Il ritiro per infortunio di Matteo Berrettini ha promosso Carlos Alcaraz ai quarti di finale del torneo Atp di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, senza neanche dover giocare. Il fuoriclasse spagnolo ha approfittato dell’intervista successiva al debutto vincente contro l’americano Michelsen per parlare del suo grande rivale Jannik Sinner.

Lo spagnolo, rientrato agli US Open dopo diversi mesi di assenza, ha rivolto un messaggio di affetto nei confronti del suo grande rivale evidenziando come tutto il circuito del grande tennis internazionale abbia bisogno di un grande giocatore come l’italiano. L’iberico ha ribadito come la presenza dell’azzurro rappresenti un costante stimolo al miglioramento.

Sul piacere di potersi misurare con costanza contro il grande rivale e amico, assente dai campi dalla finale di Wimbledon: “Mi fa piacere avere Jannik sempre con me, nei tornei e anche nei momenti trascorsi negli spogliatoi”.

Sull’importanza di Sinner come rivale e come riferimento del circuito: “È il tipo di giocatore che mi spinge a dare il meglio di me ogni giorno, alimentando la mia ambizione e aiutandomi a mantenere alta la concentrazione sugli aspetti specifici sui quali devo lavorare, sia durante le partite sia nelle sessioni di allenamento. Il circuito ha bisogno del suo ritorno: manca ai giocatori e ai tifosi. C’è davvero bisogno di un campione come Jannik”.