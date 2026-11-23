L’operazione al ginocchio destro di Jannik Sinner, che allungherà ulteriormente i tempi del suo stop, riporta al centro dell’attenzione anche le parole pronunciate da Carlos Alcaraz. Ieri, nella serata del suo primo trionfo alle ATP Finals di Torino, lo spagnolo aveva dedicato un pensiero al grande rivale azzurro, assente dal torneo e ormai lontano dai campi da diversi mesi. Dichiarazioni che oggi assumono un peso ancora maggiore, alla luce delle nuove notizie sulle condizioni dell’altoatesino.

Alcaraz, reduce dal successo in finale contro Alexander Zverev, non ha nascosto quanto l’assenza di Sinner abbia pesato sul circuito. “È un peccato non avere Jannik, sinceramente. Sappiamo tutti quanto sia importante, non soltanto in Italia ma per il tennis in tutto il mondo. Ci manca davvero“, ha dichiarato ai microfoni di SuperTennis TV.

Parole sincere, pronunciate da chi conosce meglio di tanti altri il valore dell’avversario. La rivalità tra il murciano e l’azzurro è diventata uno dei temi centrali del tennis mondiale, ma negli ultimi mesi gli infortuni hanno impedito ai due di alimentarla sul campo. Alcaraz ha ricordato anche quanto tempo sia trascorso dall’ultimo incontro con Jannik: “Non lo vedo da moltissimo tempo, da quando mi sono infortunato, da aprile. È davvero un periodo molto, molto lungo“.

Lo spagnolo ha poi voluto rivolgere un augurio preciso al numero uno italiano, senza nascondere la voglia di ritrovarlo presto dall’altra parte della rete. “Non vedo l’ora di rivederlo in campo, non vedo l’ora di vederlo in forma e in salute. Gli auguro soltanto il meglio e una pronta guarigione“.