Albo d’oro Mondiale F1: Kimi Antonelli riporta l’Italia sul trono dei piloti dopo 73 anni!

Kimi Antonelli ha vinto il Mondiale F1 e ha riportato il titolo iridato in Italia ad addirittura 73 anni di distanza dall’ultima gioia. Il ventenne bolognese si è imposto al volante della Mercedes al termine di una stagione caratterizzata da ben nove vittorie e dominata in maniera perentoria, con un vantaggio superiore ai cento punti nei confronti di George Russell e Lewis Hamilton al momento della conquista matematica della corona.

Il pilota italiano ha fatto festa grande in Messico e succede nell’albo d’oro a Lando Norris, che lo scorso anno si impose con la McLaren. Soltanto due italiani avevano gioito nel campionato motoristico più importante: Giuseppe Farina nel 1950 con la Alfa Romeo, Alberto Ascari con la Ferrari nel 1952 e nel 1953. Il nostro portacolori è diventato il Campione del Mondo più giovane della storia, entrando per sempre nella leggenda dello sport tricolore.

L’Italia ha così conquistato quattro Mondiali piloti, agganciando Austria, Australia, Finlandia, Paesi Bassi nell’albo d’oro, alle spalle dell’Argentina (5) e del Brasile (8). La Gran Bretagna svetta con ben 21 titoli davanti alla Germania (12), da annotare due sigilli a testa per USA e Spagna, uno per Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica. Di seguito l’albo d’oro del Mondiale F1.

ALBO D’ORO MONDIALE F1 2026

1950 Giuseppe Farina (Alfa Romeo)

1951 Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)

1952 Alberto Ascari (Ferrari)

1953 Alberto Ascari (Ferrari)

1954 Juan Manuel Fangio (Maserati/Mercedes)

1955 Juan Manuel Fangio (Mercedes)

1956 Juan Manuel Fangio (Ferrari)

1957 Juan Manuel Fangio (Maserati)

1958 Mike Hawthorn (Ferrari)

1959 Jack Brabham (Cooper)

1960 Jack Brabham (Cooper)

1961 Phil Hill (Ferrari)

1962 Graham Hill (BRM)

1963 Jim Clark (Lotus)

1964 John Surtees (Ferrari)

1965 Jim Clark (Lotus)

1966 Jack Brabham (Brabham)

1967 Denny Hulme (Brabham)

1968 Graham Hill (Lotus)

1969 Jackie Stewart (Matra)

1970 Jochen Rindt (Lotus)

1971 Jackie Stewart (Tyrrell)

1972 Emerson Fittipaldi (Lotus)

1973 Jackie Stewart (Tyrrell)

1974 Emerson Fittipaldi (McLaren)

1975 Niki Lauda (Ferrari)

1976 James Hunt (McLaren)

1977 Niki Lauda (Ferrari)

1978 Mario Andretti (Lotus)

1979 Jody Scheckter (Ferrari)

1980 Alan Jones (Williams)

1981 Nelson Piquet (Brabham)

1982 Keke Rosberg (Williams)

1983 Nelson Piquet (Brabham)

1984 Niki Lauda (McLaren)

1985 Alain Prost (McLaren)

1986 Alain Prost (McLaren)

1987 Nelson Piquet (Williams)

1988 Ayrton Senna (McLaren)

1989 Alain Prost (McLaren)

1990 Ayrton Senna (McLaren)

1991 Ayrton Senna (McLaren)

1992 Nigel Mansell (Williams)

1993 Alain Prost (Williams)

1994 Michael Schumacher (Benetton)

1995 Michael Schumacher (Benetton)

1996 Damon Hill (Williams)

1997 Jacques Villeneuve (Williams)

1998 Mika Häkkinen (McLaren)

1999 Mika Häkkinen (McLaren)

2000 Michael Schumacher (Ferrari)

2001 Michael Schumacher (Ferrari)

2002 Michael Schumacher (Ferrari)

2003 Michael Schumacher (Ferrari)

2004 Michael Schumacher (Ferrari)

2005 Fernando Alonso (Renault)

2006 Fernando Alonso (Renault)

2007 Kimi Räikkönen (Ferrari)

2008 Lewis Hamilton (McLaren)

2009 Jenson Button (Brawn GP)

2010 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2011 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2012 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2013 Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

2014 Lewis Hamilton (Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 Nico Rosberg (Mercedes)

2017 Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 Lewis Hamilton (Mercedes)

2021 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2022 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2023 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2024 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2025 Lando Norris (McLaren)

2026 Kimi Antonelli (Mercedes)