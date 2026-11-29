La notte magica di Bologna consegna definitivamente l’Italtennis alla leggenda. Il trionfo di stasera contro la Spagna nella finale della Coppa Davis 2026, arrivato al termine di una sfida vibrante e decisa soltanto al doppio conclusivo davanti a un pubblico in delirio, regala agli azzurri la quinta Insalatiera della loro storia.

È un successo che profuma di impresa storica e di egemonia assoluta: si tratta infatti del quarto titolo consecutivo dopo i trionfi del 2023 e del 2024 a Malaga e il primo sigillo casalingo bolognese del 2025. Con questo straordinario poker, la nazionale guidata da Filippo Volandri infrange un primato che resisteva da oltre mezzo secolo: nessuna squadra, infatti, era mai riuscita a vincere quattro edizioni di fila dall’abolizione del vecchio Challenge Round nel 1972, il regolamento che fino ad allora permetteva ai campioni in carica di attendere direttamente gli sfidanti in finale giocando in casa.

Se mezzo secolo fa il primo, indimenticabile trionfo del 1976 sulla terra rossa di Santiago del Cile sembrava un’impresa isolata destinata a restare un unicum nella storia dello sport italiano, il ciclo aperto negli ultimi quattro anni ha completamente riscritto le gerarchie del tennis mondiale. Questa quinta affermazione permette all’Italia non solo di consolidare in solitaria il settimo posto assoluto nell’albo d’oro, staccando definitivamente il terzetto composto da Germania, Cechia e Russia, ferme a quota tre, ma anche di mettere nel mirino le grandi potenze del passato e del presente.

La vittoria di stasera assume infatti un peso doppio anche in ottica classifica generale: battendo per il secondo anno consecutivo la Spagna nell’atto conclusivo del torneo, gli azzurri impediscono agli iberici di allungare e si portano a una sola lunghezza proprio dalla nazionale spagnola, sesta a quota sei trofei e a secco di vittorie dal 2019.

L’aggancio è ormai a portata di mano, così come non appare più un miraggio la quinta posizione occupata dalla Svezia, ferma a sette successi dal lontano 1998. Più in alto, a quota dieci titoli, resistono Francia e Regno Unito, mentre sul podio più alto continuano a dominare incontrastate le due superpotenze storiche della competizione: l’Australia, seconda con ventotto affermazioni, e gli Stati Uniti, primi assoluti con trentadue trofei complessivi.

ALBO D’ORO COPPA DAVIS 2026

1. Stati Uniti: 32 titoli (1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007)

2. Australia: 28 titoli (1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003)

3. Francia: 10 titoli (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017)

4. Regno Unito: 10 titoli (1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, 2015)

5. Svezia: 7 titoli (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998)

6. Spagna: 6 titoli (2000, 2004, 2008, 2009, 2011, 2019)

7. Italia: 5 titoli (1976, 2023, 2024, 2025, 2026)

8. Germania: 3 titoli (1988, 1989, 1993)

9. Cechia: 3 titoli (1980, 2012, 2013)

10. Russia: 3 titoli (2002, 2006, 2021)

11. Croazia: 2 titoli (2005, 2018)

12. Argentina: 1 titolo (2016)

13. Canada: 1 titolo (2022)

14. Serbia: 1 titolo (2010)

15. Sudafrica: 1 titolo (1974)

16. Svizzera: 1 titolo (2014)