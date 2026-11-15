Abderrazzak Gasmi e Joyce Mattagliano vincono il Cross Valmusone, segnali azzurri per gli Europei

Abderrazzak Gasmi e Joyce Mattagliano hanno vinto il Cross Valmusone, tradizionale appuntamento di corsa campestre andato in scena a Osimo (in provincia di Ancona). Lungo gli otto chilometri di un tracciato ricco di saliscendi e particolarmente esigente sotto il profilo tecnico, i due atleti italiani sono riusciti a imporsi e hanno dato un segnale di rilievo in avvicinamento agli Europei di Cross, che si disputeranno a Belgrado (Serbia) il prossimo 13 dicembre.

Il 25enne dell’Atletica Casone Noceto ha dettato legge con il tempo di 24:36, migliorando il secondo posto conseguito dodici mesi fa e che gli era valso la chiamata in azzurro per la rassegna continentale. Il toscano si è lasciato alle spalle Alessandro Giacobazzi (24:48) e Pietro Pellegrini (25:28). La 32enne dell’Atletica Brugner Friulintagli ha completato la fatica con il crono di 28:43, distanziando Sophia Irina Piras (31:44).

C’è stato spazio anche per il cross corto sui 2 km, con i sigilli di Simone Valduga (5:35) e Lorenza De Noni (6:24). A livello giovanile hanno fatto festa Francesco Ropelato (U23), Laura Ribigini (U23), Vittore Borromini (U20), Beatrice Bonvini (U20). Tra sette giorni (domenica 22 novembre) andrà in scena l’attesissima Cinque Mulini a San Vittore Olona (in provincia di Milano), tappa gold del World Cross Country Tour, con il rientro in gara di Yeman Crippa dopo il secondo posto firmato alla Maratona di New York.