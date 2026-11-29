Novara cerca conferme dopo l’impresa europea, Conegliano vuole ripartire e Chieri prova ad allungare la propria serie positiva. La domenica 29 novembre della Serie A1 femminile propone cinque incontri, con Novara-Vallefoglia al centro dell’attenzione e due confronti importanti nella zona bassa: Brescia-Busto e Firenze-Macerata. Alle 17 al Pala Igor, la Igor Gorgonzola Novara riceve la Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Per la squadra di Bernardi è il momento di trasferire in campionato la fiducia conquistata al Palaverde. Tolok ha trascinato la rimonta di Champions con 39 punti, ma contro le marchigiane serviranno più alternative, coinvolgendo le centrali e ritrovando incisività con Herbots e Alsmeier. Vallefoglia arriva da quattro vittorie consecutive e può mettere alla prova la tenuta delle padrone di casa attraverso il servizio. Resta da migliorare la finalizzazione: il 31% offensivo di Macerata richiede maggiore precisione, soprattutto nei palloni affidati a Bici.

Sempre alle 17, al Pala George di Montichiari, Banca Valsabbina Millenium Brescia-Laica Cioccolato Uyba mette in palio punti preziosi per la salvezza. Le padrone di casa devono interrompere la serie di sei sconfitte consecutive, le ospiti quella di tre. La produttività dell’attacco è il problema comune: Brescia dovrà valorizzare il centro per aprire spazi alle schiacciatrici, mentre Busto può cercare nell’impatto di Otomo e nel contributo di Malual nuove soluzioni. I diciotto muri subiti contro Firenze impongono alla squadra di Seki di variare maggiormente tempi e direzioni.

Al Palaverde di Villorba, alle 17, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ospita l’Omag Consolini Volley 1907. Le venete inseguono l’undicesima vittoria in altrettante gare di campionato, ma devono ritrovare continuità dopo lo stop europeo. Haak resta il riferimento principale, da accompagnare con una distribuzione capace di rendere più incisive bande e centrali. Le romagnole arrivano da tre successi consecutivi e possono affidarsi alla crescita di Bracchi e alla pressione al servizio. Per restare competitive servirà però gestire con lucidità le palle difficili contro il muro di casa.

Alla stessa ora, al Pala BigMat, Il Bisonte Firenze affronta la Cbf Balducci Hr Macerata. Le toscane hanno interrotto a Biella una serie di sette sconfitte, sostenute da Caruso, protagonista con otto muri. La presenza a rete dovrà accompagnarsi a un attacco più continuo attorno a Cugno. Macerata cerca invece di fermare una sequenza di quattro stop: limitare gli errori e coinvolgere Farriol e Mazzaro sarà essenziale per alleggerire Decortes e rendere meno prevedibile la costruzione. Chiude il programma alle 18 al PalaFenera Reale Mutua Fenera Chieri ’76-ChorusLife Volley Bergamo. Le piemontesi cercano la settima vittoria consecutiva, forti dell’equilibrio della distribuzione di Van Aalen. Bergamo dovrà togliere velocità alle combinazioni avversarie con il servizio e confermare la stabilità in ricezione mostrata contro Talmassons. Pietrini e Stigrot saranno chiamate a sostenere Kipp, permettendo ad Allaoui di mantenere attive anche Meli e Van Avermaet al centro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 29 novembre della undicesima giornata di A1 femminile.

CALENDARIO AI FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 17.00 – Igor Gorgonzola Novara vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Laica Cioccolato Uyba – Diretta streaming su DAZN

Ore 17.00 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano vs Omag Consolini Volley 1907 – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 17.00 – Il Bisonte Firenze vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile

Ore 18.00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs ChorusLife Volley Bergamo – Diretta streaming su DAZN e in chiaro sul canale YouTube della Lega Volley Femminile